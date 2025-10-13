"BlütenBlicke" von Annunciata Foresti und Gitte Berner-Lietzau im Blauen Haus

Zwei Frauen, die jeweils auf ihre eigene Art dem Sinn und der Liebe für das Schöne im Leben Ausdruck verleihen. Im Oktober stellen sie gemeinsam im Kulturforum „Blaues Haus“ in Dießen aus. Unter dem Titel „BlütenBlicke“ präsentieren Annunciata Foresti und Gitte Berner-Lietzau vom 17. bis 26. Oktober dort ihre Werke. Zur Vernissage führt die Kunsthistorikerin Birgit Kremer in die Ausstellung ein.

Besonders auf der Schaffensebene entdeckten und entdecken die beiden Malerinnen, trotz unterschiedlicher Arbeitsweise und deren Inhalte, Gemeinsamkeiten und Parallelen hinsichtlich ihrer Hingabe, Leidenschaft und Intensität zur künstlerischen Arbeit und deren Fülle, die diese mit sich bringt.

Für Annunciata Foresti ist der Garten ein Ort der Inspiration

Die in Dießen lebende Annunciata Foresti verbindet ihre italienischen Wurzeln mit dem Lebensgefühl am Ammersee. Das ehemalige Stellwerk und der wilde Garten ist ein Gesamtkunstwerk. Der Garten als gelebter Ort der Inspiration steht im Mittelpunkt ihres Schaffens. Ihre Malerei ist eine stille Annäherung an das Wesen der Natur – an das Blühende, Vergängliche und Wiederkehrende. Die Kraft und Dynamik der großen Mutter Natur möchte sie in ihren Bildern transportieren. „Die Natur ist meine Lehrmeisterin,“ betont Foresti. Neben Bildern aus der Natur wird sie auch Werke aus ihrer neuen Serie „Erträumtes“ zeigen.

Gitte Berner-Lietzau aus Grafrath erkundet in ihren Werken Schicht für Schicht die Möglichkeiten bei sich ständig verändernden Situationen in Fläche und Form. So spielt sie mit der Fülle, um sie dann zu reduzieren, mit Material unterschiedlichster Art in verschiedenen Techniken. Wichtig ist es ihr, Spuren und das Prozesshafte sichtbar zu lassen; im Dialog mit dem Werk zu sein und dabei einen Ausdruck zu finden, der sie fesselt, fordert und ermutigt. Mit einer Vorliebe für Portraits und besondere Blicke möchte sie mit ihrer Malerei eine emotionale Ebene des Berührtseins erschaffen. (AZ)