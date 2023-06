Dießener Autofahrer kollidiert mit zwei anderen Fahrzeugen

Aquaplaning: Auf der A95 verliert ein Mann aus Dießen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stößt mit zwei anderen Autos zusammen.

Auf nasse Fahrbahnen treffen Autofahrer wegen des sonnigen Sommerwetters schon seit Wochen praktisch nicht. Zwischendurch gibt es aber doch mal einen örtlichen Schauer. Ein solcher wurde am Freitag gegen 18.40 Uhr einem 39-jährigen Autofahrer aus Dießen zum Verhängnis. Laut der Verkehrspolizei in Weilheim verlor der Mann auf der A95 bei Antdorf in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte gegen zwei weitere Fahrzeuge, welche auf der rechten Spur fuhren. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus Penzberg gebracht. Die Feuerwehr Iffeldorf sicherte mit zwei Fahrzeugen die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten ab. (AZ)

