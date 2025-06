Architektouren: Unter fast 200 Projekten in Bayern sind auch drei im Kreis Landsberg dabei

Eine Art Tiny-House aus massivem Holz steht an der St.-Georg-Straße 46a in Dießen. Geplant wurde das im Frühjahr 2024 fertiggestellte, 75 Quadratmeter große Wohnhaus vom Dießener Architekturbüro „BASK Architektur & Stadtplanung“. Gebaut haben es Jürgen und Manuela Schüppel. Unter dem Thema „Dazwischen & Mittendrin“ wird das vermietete Haus jetzt im Rahmen der Architektouren 2025 für die Öffentlichkeit geöffnet.

2023 haben Jürgen und Manuela Schüppel in enger Zusammenarbeit mit den Dießener Architekten Anina Schuster und Nicolas Kretschmann begonnen das Tiny-House zu bauen. Zuvor stand schon fest, dass das alte Bauernhaus aus den 1930er-Jahren, das auf dem gleichen Grundstück steht, saniert werden soll. „Die Möglichkeit, das alte Haus abzureißen und einen Drei-Spänner auf dem Grundstück zu errichten, kam für uns nicht infrage“, erläutert Bauherr Jürgen Schüppel die Beweggründe. Vielmehr sollte das alte Wohnhaus „auf alt renoviert“ werden, um weiter ins Ortsbild des Dießener Ortsteils St. Georgen zu passen. Daneben wurde, wie eine Art Nebengebäude, das hölzerne Tiny-House errichtet, womit alt und neu perfekt kombiniert werden konnten.

Ausnahmslos natürliche Materialien prägen die Oberflächen und Tiefe der Konstruktion im Holzhaus in St. Georgen

Das Besondere am Neubau seien die massiven Holzplatten, aus denen das Gebäude errichtet wurde. „Im Innern wurden die Platten, bis auf eine weiße Lasur, so belassen wie sie sind. Da ist nichts kaschiert worden“, so Jürgen Schüppel. Neben dem Vorteil, dass die Zimmerwände nicht gestrichen werden müssen, komme vor allem der klimatische Aspekt zum Tragen. Zwischen Außen- und Innenbereich kommt es weder zu einem Wärme- oder Kältestau noch zu einem Feuchtigkeitsstau.

„Das Gebäude ist als Holzbau mit einer 120 Millimeter massiven, inneren tragenden Schicht entworfen, die nur noch mit einer Leinölfarbe gestrichen die fertige innere Oberfläche bildet. In Kombination mit einem steinernen Sichtestrich, weiß gestrichenen Holzfenstern und einer naturbelassenen äußeren Holzschalung aus der örtlichen Sägerei, einer Dämmung aus Glasschaum oder Holzfasern, sowie einem Vordachhut aus massivem Stahl in der Art einer übergroßen Leuchte, prägen ausnahmslos natürliche Materialien nicht nur die Oberflächen, sondern auch die Tiefe der Konstruktion“, heißt es in der Projektbeschreibung des Architekturbüros.

Beheizt wird das Holzhaus in St. Georgen mit Erdwärme aus über 100 Metern Tiefe

Ein weiterer Vorteil des Hauses aus Massivholz sei, dass je nach Nutzung, weitere Holzwände eingezogen werden können. „Das Gebäude ist sehr flexibel und bietet Platz für eine Einzelperson aber auch für eine Familie mit einem Kind“, erläutert der Bauherr.

Beheizt wird das Holzhaus im Übrigen über eine Wärmepumpe mit einer Erdsonde, die über 100 Meter tief in die Erde reicht. Die Dießener Architekten haben für dieses Projekt die KlimaKulturKompetenz-Auszeichnung zum Thema Flächensparen erhalten. Es sei ein Gebäude entworfen worden, dass trotz kleinem Flächenverbrauch, räumliche Großzügigkeit und Nachhaltigkeit in Form vielfältiger Nutzungsmöglichkeiten aufweist, so die Begründung.

Wer sich dieses Projekt zu sensiblen Nachverdichtung genauer anschauen möchte, hat dazu im Rahmen der Architektouren 2025 am Samstag, 28. Juni Zeit. Führungen durch das Wohnhaus in der St.-Georg-Straße 46a in Dießen werden zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 14 und 17 Uhr angeboten.

Weitere Objekte im Landkreis Landsberg, die im Rahmen der Architektouren 2025 im Landkreis Landsberg besichtigt werden können, sind die Buchenhäuser des Landheims in Schondorf (Besichtigung am Samstag, 28. Juni, zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr) und das sanierte ehemalige Pfarrhaus von 1695 in Thaining. Dieser kann am Sonntag, 29. Juni, zwischen 15 und 16.30 Uhr in der Untergasse 1 in Thaining besichtigt werden.