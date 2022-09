Ammersee

vor 20 Min.

Atmosphäre ist alles, was für Harfe-Spieler Andreas Vollenweider zählt

Plus Andreas Vollenweider meldet sich zurück: Mal sind die Stücke, die er auf der Harfe spielt, fließend, mal zum Tanzen.

Von Michael Fuchs-Gamböck Artikel anhören Shape

Natürlich, es ist dieser unverkennbare Klang der Harfe, an den der Hörer als erstes denkt, wenn der Name Andreas Vollenweider fällt. Mal ruhig und meditativ, mal durchaus heftig und rhythmisch – und stets meisterlich – zupft der 69-jährige Zürcher die vielen Saiten seines Instruments. Der Schweizer mit dem legendären Wuschelkopf, der seit seinem Album-Debüt 1981 etliche weitere Werke aufgenommen hat, von denen weit über 15 Millionen Kopien verkauft wurden, und unter dessen Auszeichnungen sich neben dem „World Music Award“ oder dem „Edison Award“ sogar ein „Grammy“ befindet, ist eine weltweit anerkannte Koryphäe an seinem monströsen Instrument. Jetzt meldet sich der Maestro, nach zwei Jahren Abstinenz auf der Bühne zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .