Rückblick: Landratsamt lässt Tiefgarage an der Mühlstraße sperren

Seit Jahren besteht dringender Sanierungsbedarf bei der Tiefgarage in der Dießener Mühlstraße. Viel passiert ist im Hinblick auf eine Renovierung nicht. Am Ende sperrt das Landratsamt die Garage zu.

Seit Ende August geht nichts geht mehr: In den Sommerferien hat das Landratsamt die Nutzung der Tiefgarage an der Dießener Mühlstraße ganz verboten. Die Tiefgarage gehört einer Eigentümergemeinschaft, an der auch die Kommune beteiligt ist. Daneben besitzt der Markt die besonders sanierungsbedürftige untere Tiefgaragenebene mit 53 Stellplätzen als Sondereigentum. Die Sanierung der vor 40 Jahren fertiggestellten Tiefgarage gestaltet sich als komplexes Vorhaben. Unter anderem stimmt die damalige Ausführung nicht mit der genehmigten Planung überein.

Holzstützen, die der Sicherheit dienen sollen, können einfach entfernt werden

Seit Anfang 2022 galt die Tiefgarage bereits als Privatgarage und durfte öffentlich nicht mehr genutzt werden. Das hatte ein Ortstermin mit der Bauaufsicht des Landratsamts ergeben. Die Begehung hatte stattgefunden, nachdem die Garage im Januar kurzfristig komplett geschlossen worden war. Die Schließung war damit begründet worden, dass die Sicherheit für Nutzer nicht mehr gewährleistet werden könne, sogar von Einsturzgefahr war die Rede.

Kurzfristig eingebaute Holzstützen machten es aber schon nach wenigen Tagen wieder möglich, die Stellplätze zu nutzen. Bei einer erneuten Begehung im Sommer 2023 jedoch zeigte sich folgendes Bild: Einige der Holzstützen, die eigentlich der Sicherheit dienen sollen, können, so beschrieb es das Landratsamt, könnten einfach per Hand entfernt werden. Außerdem bemängelte die Behörde, dass die Sanierungsplanung nicht schnell genug vorankomme – deswegen wurde der Nutzung der Tiefgarage abrupt ein Riegel vorgeschoben. Ein weiteres Zuwarten sei nicht mehr vertretbar, da "nach fachlicher Einschätzung des Tragwerksplaners eine konkrete Gefahr für den Verlust der Standsicherheit der Tiefgarage besteht."

Seit September ist die Tiefgarage in Dießen verrammelt

In dem Schreiben, das den Stellplatz-Eigentümern und der Gemeinde zugestellt wurde, wurde der Marktgemeinde vorgeworfen, trotz Kenntnis der Mängel seit 2019 keine größeren Maßnahmen zur Sanierung und Wiederherstellung der Standsicherheit ergriffen zu haben. Ein zeitnaher Sanierungsbeginn sei auch nicht absehbar, obendrein habe die Marktgemeinde wiederholt auf Nachfragen zum Planungs- und Sicherheitsstand nicht oder verspätet reagiert. Bis 31. August mussten alle Stellplätze geräumt werden.

Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) betonte: "Die Planungen für die Tiefgaragen-Sanierung laufen, auch die Tragwerksplanung ist in Arbeit." Zu den im Bescheid geäußerten Vorwürfen, die Gemeinde habe gar nicht oder verspätet reagiert oder gehandelt, sagt sie: "Es stimmt, dass wir 2021 einen personellen Engpass im Rathaus hatten. Außerdem waren durch Corona etliche Mitarbeiter nicht vor Ort. Dennoch sind die Planungen in der ganzen Zeit weitergegangen und auch mit dem Landratsamt gab es einige Treffen zum Verlauf der Sanierungsplanungen."

Die Freien Wähler üben wegen der Tiefgarage scharfe Kritik

Die Freien Wähler kritisierten im November bei ihrer Jahreshauptversammlung, die Tiefgarage sei ein „Ewigkeitswerk“. In den nächsten drei Jahren werde an dieser Stelle seines Erachtens „Nullkommanull“ passieren, weil die Gemeindeverwaltung völlig überfordert sei, sagte der Liegenschaftsreferent des Gemeinderats, Johann Rieß.

Die Bürgermeisterin wies den Vorwurf zurück: Dass die Verwaltungsbediensteten hoffnungslos überfordert seien, sagte die Bürgermeisterin, "das kann ich so nicht stehen lassen, das ist für meine Leute sehr demotivierend." Der Markt Dießen habe die Planung für die Sanierung der Tiefgarage beauftragt, dann habe aber umgeplant müssen, "weil gewisse Sachen technisch nicht funktioniert haben". Bedacht werden müsse auch, dass man hinsichtlich der Tiefgarage ein "schwieriges rechtliches Konstrukt" vor sich habe. Das Eigentum der Tiefgarage sei zwischen Sparkasse, Markt Dießen und einer Wohnungseigentümergemeinschaft aufgeteilt. Daher könne die Kommune nicht alles allein entscheiden. Außerdem stehe die Verwaltung im Bauamt "personell nicht so gut da".

Über eine Sanierung wird seit fast zehn Jahren gesprochen

Über die notwendige Sanierung der Tiefgarage wird inzwischen seit bald zehn Jahren gesprochen. Noch während des Umbaus der Mühlstraße nahm die Diskussion um eine Neugestaltung des Platzes vor dem Wohn- und Geschäftshaus Mühlstraße 4-6 auf dem ehemaligen Schlachthof-Gelände Fahrt auf: Die Sanierung und Neugestaltung solle nun zügig angegangen werden, kündigte der seinerzeitige Hausverwalter Roland Kratzer im Mai 2015 an. Das Projekt sei in Kürze „ausschreibungsreif“. Auch in der Marktgemeinde werde das Thema wieder aufschlagen, erklärte der damalige Bürgermeister Herbert Kirsch: „Die endgültige Planung wird demnächst im Bauausschuss vorgestellt.“ Über die Platzgestaltung werde die Gemeinde mit der Eigentümergemeinschaft einen Vertrag schließen.

Erst Ende 2019 war von der Tiefgaragensanierung dann öffentlich wieder zu hören, verbunden mit der Ankündigung, dass die notwendigen Arbeiten in den nächsten Monaten ausgeschrieben werden sollen. Die voraussichtlichen Kosten wurden auf 640.000 Euro beziffert.

Im Herbst 2020 ergaben Vermessungen, dass die Tiefgarage in den Jahren 1978 bis 1982 teilweise anders als geplant gebaut wurde. Inzwischen sollte auch die (zu steile) Einfahrtsituation neu gestaltet werden.