Ausstellung in Schreinerei Graf: Endlich wieder Kunst in Dießen

(Von links) Nina Munker und Tamara Hub, die Organisatorinnen der Ausstellungsreihe „Radix“ der Freien Kunstanstalt in der ehemaligen Schreinerei Graf in Dießen, gemeinsam mit der Fotokünstlerin Tabita Hub.

Plus Die Fotokünstlerin Tabita Hub eröffnet in Dießen die Ausstellungsreihe „Radix“. Sie ist Gründungsmitglied der Freien Kunstanstalt. Lohnt sich ein Besuch?

Von Uschi Nagl

Endlich wieder Kunst, junge Kunst sogar, und endlich wieder ein bisschen Geselligkeit. Die erste Vernissage – mit Abstand und Masken – im derzeitigen Domizil der Freien Kunstanstalt in der ehemaligen Schreinerei Graf fühlte sich an wie ein Aufatmen. Im der Ausstellungsreihe „Radix“ (Wurzel), werden junge Künstler aus der Region vorstellt. Den Anfang machte die Fotokünstlerin Tabita Hub (33). Wer ihre Schau verpasst hat, hat am kommenden Wochenende eine neue Chance: Vom 11. bis 13. Februar wird Felina Beckenbauer (25) aus Utting ihre Malerei präsentieren. Insgesamt sind bereits sechs weitere Ausstellungen mit Werken von jungen Bild-, Klang- und Tonkünstlern geplant, die Einblicke in die neuesten Strömungen aus der Kunst- und Musikszene geben.

