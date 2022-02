Das Gögerl: Ort der Erholung und Fantasie

Plus Das Ehepaar Propach schreibt ein Buch über das Gögerl, den Weilheimer Hausberg. Auf 74 Seiten erfährt man viel über den Moränenwall und seiner Entstehung.

„Das Gögerl im Jahre 2000“ heißt die Abbildung auf einer Postkarte aus dem Jahr 1900. Zu sehen ist sie in einem neuen Buch über das Gögerl, das Giselher und Monika Propach kürzlich veröffentlicht haben. Auf der vor 122 Jahren gedruckten Postkarte ist die Zukunft des Weilheimer Hausbergs zu sehen, wie ihn sich der Zeichner damals vorstellte.