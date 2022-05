Innenminister ehrt frühere Schondorfer Gemeinderätin

Marlene Orban war in Schondorf 42 Jahre Gemeinderätin: Dafür erhält sie jetzt die Kommunale Verdienstmedaille.

Marlene Orban hat sich über Jahrzehnte für die Dorfgemeinschaft in Schondorf eingesetzt, dafür ist sie nun in Rosenheim von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann aufgezeichnet worden. Sie erhielt die Kommunale Verdienstmedaille in Silber.

Gewürdigt wurde ihr Einsatz bereits im vergangenen Jahr. Wegen der Corona-Pandemie konnte der Festakt aber jetzt erst stattfinden. „Ich habe mich sehr über diese Auszeichnung gefreut. Daheim rumsitzen ist nichts für mich und ich habe mich immer gerne engagiert“, sagt die 82-Jährige auf Nachfrage unserer Redaktion. Marlene Orban war von 1978 bis 2020 Mitglied im Gemeinderat Schondorf. In dieser Zeit lagen ihr vor allem die Jugendlichen, die Senioren und Menschen die Unterstützung benötigten am Herzen. Die SPD-Politikerin galt als das soziale Gewissen im Gemeinderat und setzte sich, angefangen von einer guten Kinderbetreuung bis zur Seniorenarbeit, für die Schondorfer ein.

Mit Gerd Hoffmann gründete Marlene Orban die Musikschule

Mit dem früheren Bürgermeister Gerd Hoffmann gründete sie 1996 die Schondorfer Musikschule. Auch das Thema bezahlbare Wohnungen lag ihr am Herzen. Von 1984 bis 1990 war Marlene Orban als Dritte Bürgermeisterin tätig, außerdem war sie von 1990 bis 1996 Kreisrätin.

Für ihren ehrenamtlichen Einsatz für Schondorf erhielt Orban einige Auszeichnungen: Zum 25. Dienstjubiläum als Fachlehrerin an der Wolfgang-Kubelka-Realschule bekam sie 1996 eine Ehrenurkunde des Freistaats Bayern, 2010 erhielt sie eine Ehrung vom Ministerpräsidenten und 2014 von der Diözese Augsburg. Die SPD verlieh ihr 2015 die Willy-Brandt-Gedenkmedaille und 2016 bekam sie die Silberne Ehrennadel der Gemeinde Schondorf.

Vor allem die Kinderbetreuung war Marlene Orban wichtig

Zur Kommunalwahl 2020 trat die SPD in Schondorf nicht mehr mit einer eigenen Liste an. Michael Deininger, der mit Orban für die SPD im Gemeinderat saß, zog auf der Liste der Grünen in den neuen Gemeinderat ein.

Sehr wichtig war Marlene Orban die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Im Gemeinderat setzte sie sich für ausreichend Betreuungsplätze für den Nachwuchs ein. Seit 2009 engagierte sie sich besonders in der Seniorenarbeit und wirkte mit bei der Gründung des Seniorenzentrums Schondorf. „Ämter muss ich in meinem Alter nicht mehr übernehmen. Ich freue mich, dass ich gesund bin und alles mitmachen kann, beispielsweise die Treffen der Senioren.“