Auto am Uttinger Bahnhofsplatz beschädigt und weggefahren

Utting

Auto am Uttinger Bahnhofsplatz beschädigt und weggefahren

Ein Ford Tourneo wurde am Mittwochnachmittag in Utting beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Von Vanessa Polednia
    Polizei bittet um Mithilfe bei der Rekonstruktion des Verkehrsunfalls. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Am Mittwochnachmittag, 13. August, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Utting im Bereich des Bahnhofsplatzes. Dort wurde zwischen 11.30 Uhr und 16.30 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter, weißer Ford Tourneo mit Balinger Kennzeichen (BL) von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich der hinteren linken Schiebetüre beschädigt.

    Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dießen unter der Telefonnummer 08807 92110 zu melden. (AZ)

