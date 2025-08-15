Auto am Uttinger Bahnhofsplatz beschädigt und weggefahren

Am Mittwochnachmittag, 13. August, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Utting im Bereich des Bahnhofsplatzes. Dort wurde zwischen 11.30 Uhr und 16.30 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter, weißer Ford Tourneo mit Balinger Kennzeichen (BL) von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich der hinteren linken Schiebetüre beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dießen unter der Telefonnummer 08807 92110 zu melden. (AZ)