Autofahrer in Dießen brauchen noch länger Geduld

Autofahrer, die sich schon auf die freie Fahrt durch die Lachener Straße in Dießen gefreut hatten, müssen nun noch einmal Geduld aufbringen. Wie der Markt Dießen mitteilt, verlängert sich die Vollsperrung bis Freitag, 12. September. Ursprünglich sollte die Straße bereits ab diesem Wochenende wieder befahrbar sein.

Obwohl die Arbeiten an der Baustelle Lachener Straße in Dießen auf Hochtouren laufen, kam es zu „nicht planbaren Umständen, die den optimalen Baustellenverlauf beeinträchtigten“, heißt es in einer Pressemitteilung aus der Dießener Verwaltung. Unter anderem hätte Starkregen in der ersten Woche der Vollsperrung die Bauarbeiten behindert. Auch das enorme Verkehrsaufkommen sei Grund für die Verzögerung gewesen. Unter anderem sahen Verkehrsteilnehmer im zeitgleichen Schienenersatzverkehr die „Chance“ hinter dem vorausfahrenden Bus in die Baustellengasse einzufahren. Das habe dazu geführt, dass Maschinen im Baufeld zur Seite geschafft werden mussten, was jedes Mal zu einer längeren Unterbrechung der Arbeiten führte, wird in der Pressemitteilung erläutert.

Hohes Verkehrsaufkommen und Starkregen sind Gründe für die Verzögerung der Bauarbeiten in der Lachener Straße in Dießen

Noch in dieser Woche beginnen die Vorarbeiten zur Wiederherstellung von Straße und Gehweg. Laut Pressmitteilung soll die Asphalttragschicht im Bereich Prielstraße bis zur Tankstelle bereits am Freitag hergestellt werden, die Deckschicht zwischen Seestraße und Tankstelle soll dann kommenden Donnerstag, 11. September, eingebaut werden.

Vorausgegangen war die vollständige Verlegung einer Wasserhauptleitung, aus der aktuell Wasserproben entnommen und im Labor geprüft würden. Die Einbindung der Hauptleitung im Bereich der Aral-Tankstelle und auf Höhe der Sportschmiede kann vorgenommen werden, ebenso die Verlegung aller weiteren Hausanschlüsse zwischen Prielstraße und Tankstelle.

Die weiträumige Umleitung über Entraching soll ab 13. September wegfallen

Die Vollsperrung zwischen Prielstraße und Tankstelle bleibt somit noch bis einschließlich Freitag, 12. September bestehen, der Verkehr wird mit einer innerörtlichen Einbahnstraßenregelung über die Prielstraße, die von Eichendorff-Straße, die Neudießener Straße wieder auf die Lachener Straße zurückgeführt. Überörtlich bleibt auch die Umleitung über die Herrenstraße, die Hofmark und Entraching noch bis 12. September bestehen. Außerdem gibt es die Notbehelfs-Verbindung über die Von-Eichendorff-Straße und die Georg-Gröbl-Straße für Fahrzeuge, die nicht schwerer als 3,5 Tonnen sind. Letztere fällt ab 13. September ebenfalls weg.