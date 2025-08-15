Autofahrer trinkt am Ammersee einen über den Durst

Ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg wurde am Donnerstagabend in Utting einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, teilt die PI Dießen mit. Da es aus dem Fahrzeuginneren erkennbar nach Alkohol roch, wurde der Fahrzeugführer zu einer Atemalkoholanalyse zur Dienststelle verbracht. Nachdem der Fahrer nicht mehr fahrtauglich war, wurde der Fahrzeugschlüssel an seine Ehefrau übergeben. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg, sowie ein Fahrverbot über einen Monat. (AZ)

86919 Utting Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrskontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bußgeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis