Autofahrer trinkt in Utting am Ammersee einen über den Durst

Utting

Autofahrer trinkt am Ammersee einen über den Durst

In Utting führt eine Verkehrskontrolle zu einem unerfreulichen Ergebnis für einen Autofahrer. Die Konsequenzen: ein Bußgeld, zwei Punkte und ein Fahrverbot.
    Ein Autofahrer aus dem Kreis Landsberg muss für einen Monat seinen Führerschein abgeben.
    Ein Autofahrer aus dem Kreis Landsberg muss für einen Monat seinen Führerschein abgeben. Foto: Marcus Brandt/dpa (Symbolbild)

    Ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg wurde am Donnerstagabend in Utting einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, teilt die PI Dießen mit. Da es aus dem Fahrzeuginneren erkennbar nach Alkohol roch, wurde der Fahrzeugführer zu einer Atemalkoholanalyse zur Dienststelle verbracht. Nachdem der Fahrer nicht mehr fahrtauglich war, wurde der Fahrzeugschlüssel an seine Ehefrau übergeben. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg, sowie ein Fahrverbot über einen Monat. (AZ)

