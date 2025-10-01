Bahnsanierung kommt voran: Ab 13. Oktober fahren wieder Züge nach Dießen

Die Bauarbeiten auf der Ammerseebahn schreiten voran und so wird Dießen ab Montag, 13. Oktober, zumindest von Weilheim her wieder mit Zügen angefahren. Das hat jetzt die Bayerische Regiobahn (BRB) angekündigt. Zwischen Dießen und Geltendorf bleibt die Strecke bis zum Fahrplanwechsel im Dezember gesperrt.

Die gute Nachricht für Dießen verpackte die BRB mit dem Hinweis darauf, dass die Sperrung zwischen Geltendorf und Dießen noch bis Samstag, 13. Dezember, bestehen bleibt, sodass hier weiterhin auf die Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) umgestiegen werden muss. Zugleich macht das Schienenverkehrsunternehmen darauf aufmerksam, dass es beim SEV in den Herbstferien vom 1. bis 7. November zu Änderungen gegenüber den bisherigen Abfahrtszeiten kommen wird, die vor allem auf die Schulzeiten ausgerichtet sind.

Der Ferienfahrplan befinde sich „noch in der finalen Abstimmung“, heißt es vonseiten der BRB und werde demnächst zum Herunterladen und auf der Webseite der BRB bereit stehen. (AZ)