Neuer Fahrplan für den Schienenersatzverkehr zwischen Geltendorf-Weilheim

Die DB InfraGO AG führt Bauarbeiten durch, die derzeit schon Auswirkungen auf die Zugverbindungen der Bayerischen Regiobahn (BRB) im Netz Ammersee-Altmühltal haben. Auf der Strecke Augsburg – Weilheim – Schongau kommt es laut Pressemitteilung seit Mitte August und noch bis zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember aufgrund einer Streckensperrung zu Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen.

Zum Schulstart am Dienstag, 16. September, ändert sich der derzeitig gültige Fahrplan des zwischen Geltendorf und Weilheim eingerichteten Schienenersatzverkehrs (SEV). Dieser Fahrplan gilt laut DB bis Sonntag, 12. Oktober.

Gebaut wird auf der Bahnstrecke zwischen Geltendorf und Weilheim noch bis Dezember

Die Bauarbeiten an der Strecke werden allerdings laut Pressemitteilung von Montag, 13. Oktober, bis Sonntag, 14. Dezember 2025, fortgesetzt. In dieser Zeit ist nur noch der Streckenabschnitt zwischen Geltendorf und Dießen vom Schienenersatzverkehr betroffen. Die Sonderfahrpläne für diesen Zeitraum sind laut Bahn derzeit in der Abstimmung und werden rechtzeitig zum Download auf der Webseite bereitstehen.

Wie gewohnt finden Fahrgäste auf der Webseite (www.brb.de) Sonderfahrpläne zum Download. (AZ)