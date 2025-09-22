Bauprojekt am Dießener Waffenschmiedweg: Anwohner klagen über Verkehrschaos

Erst die Diskussion um die „ethische“ Vertretbarkeit, dass ein Gemeinderatsmitglied mit der Marktgemeinde ein Geschäft macht, dann die unterschiedlichen Ansichten, ob der Kaufpreis von rund 7,4 Millionen Euro (3,2 Millionen werden gefördert, für die Gemeinde bleibt ein Rest-Kaufpreis von 4,2 Millionen Euro) gerechtfertigt sei, schließlich die Verwunderung darüber, dass vom Landratsamt Landsberg ein Baustopp verhängt wurde. Letzteres gipfelte, nachdem dies auf Nachfrage im Gemeinderat von Bürgermeisterin Sandra Perzul mit „Das Landratsamt hatte ein paar Fragen, die konnten wir klären“, beantwortet worden war, in einer Sondersitzung des Gremiums. Doch nicht nur kommunalpolitisch schlägt das Bauprojekt hohe Wellen. Auch unter den Anwohnern ist der Unmut darüber, dass im Waffenschmiedweg 17 neue Wohnungen errichtet werden, groß.

„Wir haben hier seit eineinhalb Jahren eine Baustelle und das Parkchaos aufgrund der vielen Baustellen- und Handwerkerfahrzeuge ist in der Straße enorm“, sagt Manuel Lotter. Die Folgen, mit denen man aufgrund einer „völlig überdimensionierten Baustelle“ zu kämpfen hätte, seien nicht tragbar. Für ihn sei das Projekt längst „zu einem Sinnbild von Rücksichtslosigkeit, Planungsversagen und politischem Stillstand“ geworden.

Anwohner am Waffenschmiedweg fürchten, dass Rettungsfahrzeuge blockiert werden

Er selbst habe noch vor Baubeginn mit dem Bauherrn Florian Zarbo, Gemeinderat und Mitgesellschafter der EZE GmbH, gesprochen und auf die beengten Verhältnisse hingewiesen. „Die einzige Zufahrt zu unseren Häusern ist der Wendehammer, ansonsten gibt es keine Ausweichmöglichkeiten. Ich selbst musste schon mehrere Geschäftstermine absagen, weil ich nicht mehr aus meinem Grundstück ausfahren konnte.“ Der Wendehammer werde tagtäglich zugeparkt, sodass auch Rettungsdienste kaum eine oder gar keine Chance hätten, durchzukommen. Er frage sich zudem, wo denn künftig die neuen Bewohner der 17 Wohnungen parken sollen.

In zwei der drei neuen Mehrfamilienhäuser am Waffenschmiedweg in Dießen sind bereits die Mieter eingezogen. Foto: Florian Zarbo

Auf Nachfrage unserer Redaktion sagt Florian Zarbo: „Unser Bauprojekt läuft jetzt seit knapp einem Jahr, zuvor waren es andere Baustellen im Waffenschmiedweg, die mit der EZE nichts zu tun hatten.“ Der EZE sei zu Beginn der Bauarbeiten bewusst gewesen, dass es für die Anlieger zu Einschränkungen kommen könne. Deshalb habe es von Beginn an Gespräche mit den Nachbarn gegeben. „Die Parksituation war tatsächlich mal ein paar Tage schwierig, das hat sich aber geändert. Denn wir haben auf dem Grundstück Waffenschmiedweg 39 eine Parkfläche angemietet, auf der die Handwerker-Fahrzeuge und Autos von Mietern stehen.“ Zum Wendehammer ergänzt Zarbo: „Der Wendehammer gehört uns und wir haben der Marktgemeinde Dießen eine Grunddienstbarkeit eingetragen, damit diese die Fläche beispielsweise im Winter als Schneelagerfläche nutzen kann. Als Parkfläche ist der Wendehammer ohnehin nicht vorgesehen.“ Deswegen habe man auch die Handwerksfirmen angewiesen, dort nicht zu parken.

Zahl der Tiefgaragenstellplätze für die neuen Wohnungen im Waffenschmiedweg bleibt gleich

Die Befürchtungen, dass die künftigen Mieter nicht genügend Parkplätze hätten, will Zarbo nicht stehen lassen: „Wir haben keine Tiefgaragenstellplätze verloren. Geändert hat sich nur, dass der Technikraum auf Wunsch aller Versorger verschoben worden ist.“ Oberirdisch werde es zu den 14 Tiefgaragenstellplätzen sechs Garagenstellplätze und sieben oberirdische Stellplätze geben. „Das sind sogar mehr Stellplätze, als es uns die Stellplatzsatzung der Gemeinde vorschreibt.“

Die Hecke an der Grundstücksgrenze zum neuen Bauprojekt Waffenschmiedweg soll vom Bauherrrn durch einen Zaun ersetzt werden. Foto: Florian Zarbo

Auch Valentin Mauderer ist nicht glücklich mit der Situation. „Die Belastung durch den Baustellenverkehr ist schon hoch“, sagt er. Auch belasten ihn die entstandenen Bauschäden. „Die Hecke an unserer Grundstücksgrenze ist abgesackt und unsere Mauer wurde beschädigt, weil die Zufahrt für die großen Lkws einfach zu eng ist.“ Er sei sich bewusst, dass Wohnraum knapp sei und dass gebaut werden müsse, aber emotional sei er von Anfang an gegen dieses Bauvorhaben auf dem eng begrenzten Raum gewesen.

Dem Vorwurf Mauderers, es sei vor Baubeginn keine Bestandsaufnahme gemacht worden, entgegnet Zarbo: „Wir haben eine Fotodokumentation angefertigt. Bezüglich der Hecke ergänzt er: „Wir kümmern uns darum und tauschen die Thujahecke auf einem Teilstück gegen eine neue Bepflanzung und einen Zaun aus.“

Zum Baufortschritt erklärt Florian Zarbo: „Trotz des kurzzeitigen Baustopps durch das Landratsamt sind wir planmäßig unterwegs.“ Er sagt auch, dass es sich bei der angeprangerten Erhöhung der Gebäude nicht um 70 Zentimeter, wie hin und wieder behauptet werde, sondern um zehn bis 15 Zentimeter handele. Auslöser dafür seien die im Zuge der Werkplanung ergebenen Anforderung an Decken- und Dämmstärken gewesen. Haus Nummer 3 und Haus Nummer 2 sind bezogen, die Wohnungen in Haus Nummer 1 sollen im Oktober an die Mieter übergehen, ergänzt Zarbo.