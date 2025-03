In Schondorf wird Bauschaum in Motorad-Auspuff gesprüht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein bislang unbekannter Täter Bauschaum in den Auspuff des Motorrads eines 20-jährigen Schondorfers gesprüht. Das Motorrad, eine Kawasaki ZX600, stand im Innenhof im Roseweg in Schondorf. „Da nicht alle Nachbarn mit der legalen Lautstärke des Auspuffs einverstanden sind, wird dies wohl eine sozial inkompetente Mitteilung des Unmuts gewesen sein“, heißt es im Bericht der Dießener Polizei zu dem Vorfall. Es entstand ein Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei bei der Polizei unter der Rufnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

