Baustelle Strandbad: Wann wird der Umbau des Kiosks in St. Alban abgeschlossen?

„Ich rechne eher mit Juni“, sagte im März der Pächter des Strandbads in St. Alban, Peter Kaun junior, auf die Frage, bis wann der generalsanierte Kiosk vollständig nutzbar ist. Zuvor hatte es im Rathaus geheißen, bis Ende Mai solle alles fertig sein. In Wirklichkeit ist das Strandbad auch in der letzten Juni-Woche noch Baustelle. Doch bis zum Wochenende, so die Auskunft von Bürgermeisterin Sandra Perzul, solle der Verkaufsstand betriebsbereit sein.

