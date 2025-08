Das Landratsamt stoppt den Bau der Wohnungen am Waffenschmiedweg

Der Wohnungsbau am Waffenschmiedweg in St. Georgen ist in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dießen wieder einmal zur Sprache gekommen. Johannes Wernseher (CSU) erbat von Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) einen „Sachstand“. Zuvor war unter anderem von Wasser in der in Bau befindlichen Tiefgarage berichtet worden. Es gibt aber auch noch einen weiteren Vorgang im Zusammenhang mit der Baustelle, wie eine Nachfrage unserer Redaktion im Landratsamt bestätigt hat.

