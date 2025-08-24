Die Bayerische Seglervereinigung braucht Hilfe, um die „Andechs“ zu sanieren

Wer zum ersten Mal vom Uttinger Freizeitgelände auf den Ammersee blickt, wundert sich vielleicht darüber, warum der dort im Ammersee liegende Dampfer „Andechs“ sich nicht fortbewegt. Doch die Andechs ist schon 70 Jahre nicht mehr aus eigener Kraft auf dem See gefahren. Das Schiff ist vielmehr das Vereinsheim der Bayerischen Seglervereinigung (BSV). Im nächsten Frühjahr macht es sich aber wieder auf eine Reise auf dem See: Die „Andechs“ muss umfassend instandgesetzt werden und wird deswegen ins Trockendock der Ammersee-Schifffahrt nach Stegen gebracht. Auf die BSV kommen hohe Kosten zu, deswegen wurde jetzt eine Spendenaktion gestartet.

Die „Andechs“ als Sehenswürdigkeit in Utting zu bezeichnen, ist nicht übertrieben. Sie wurde 1980 sogar in die amtliche bayerische Denkmalliste aufgenommen, sagt der Zweite Vorsitzende der BSV, John Höfpner. Die „Andechs“ ist ein ehemals Königlich Bayerischer Schaufelraddampfer, der von 1907 bis 1955 auf dem Ammersee im Dienst stand. Der Stapellauf erfolgte am 25. Juli 1907. Das Schiff hat eine Gesamtlänge von 34 Metern, eine Breite von 9,4 Metern und war für 400 Passagiere zugelassen. Angetrieben wurde sie von einer Dampfmaschine mit 230 PS die auf zwei Seitenschaufelräder wirkte.

Für die Dampfmaschine der „Andechs“ wurden einst 1,5 Tonnen Kohle am Tag verfeuert

Die „Andechs“ ist das Schwesterschiff der „Diessen“, die kurze Zeit später, 1908, gebaut wurde, aber inzwischen nach einer „Generalsanierung“ 2005/06 nicht mehr allzu viel Originalsubstanz besitzt, wohl aber noch den historischen Flair des frühen 20. Jahrhunderts.

Die „Andechs“ wurde hingegen schon 1955 ausgemustert. Ein neuer Kessel wäre zu teuer gewesen und es waren auch keine Heizer mehr für das Verfeuern von 1,5 Tonnen Kohle pro Tag zu finden. Ein Jahr später erwarb die BSV das Schiff zum Schrottpreis (8000 Mark). Die Abteilung Sport des Innenministeriums gewährte dazu einen Zuschuss von 5000 Mark, die Schlösser- und Seenverwaltung gestattete der BSV einen Dauerliegeplatz in Utting vor dem „Hexenhäusl“.

2026 folgt die sechste große Restaurierung der „Andechs“

Unter Wahrung der Konstruktion und des Erscheinungsbildes wurde es für die neue Nutzung den Bedürfnissen entsprechend behutsam angepasst und ist vom Seeufer in Utting nicht mehr wegzudenken. Die größte Bedrohung für das Schiff stellt die Korrosion des Stahlrumpfs im Wasser dar. Deswegen ist es notwendig, das Schiff regelmäßig im Trockendock der Seenschifffahrt in Stegen zu überholen. Dazu geschah bereits 1965, 1981, 1993, 2006/2007 und 2017.

Im Winter 2006/2007 wurden schadhafte Außenhautbleche erneuert, der gesamte Unterwasserteil der Schiffsschale sandgestrahlt und neu grundiert. Anschließend erhielt das Schiff einen neuen Außenanstrich. Unter den Deckräumen wurden alle Bilgen entrostet und neu beschichtet. Die Vereinsmitglieder taten dies in Eigenleistung. Im Winter 2017 wurden erneut schadhafte Bleche ausgetauscht, das Kollisionsschott in der Vorpiek repariert und ein doppelter Boden eingezogen. Das Schiff erhielt auch einen neuen Aufbau des Außenanstrichs.

Die BSV investierte von 1996 bis 2017 rund 280.000 Euro in den Erhalt des Schiffsrumpfs, nicht eingerechnet sind dabei die ständigen Wartungsarbeiten durch die Vereinsmitglieder in, an und auf dem Schiff.

Auch die Gemeinde Utting wird um einen Zuschuss für die „Andechs“ gebeten

Im Frühjahr 2025 wurden Rumpf und Bilgen erneut einer intensiv überprüft. Dabei wurde eine starke Korrosion der Bleche am Unterwasserschiff festgestellt, die das Vorziehen des nächsten Termins im Trockendock der Seenschifffahrt und sehr umfangreiche Sanierungsmaßnahmen dringend erforderlich machen. Derzeit werden die Kosten der Maßnahmen ermittelt. Schon heute steht fest, dass diese weit über das von 1996 bis 2017 erforderliche Maß hinausgehen werden und von der BSV finanziell nicht allein gestemmt werden können, heißt es in einem Spendenaufruf des Vereins, der zudem auf die Hilfe staatlicher Stellen (etwa der Denkmalpflege) und der Gemeinde Utting hofft. Ein Zuschussantrag steht am Donnerstag, 28. August, auf der Tagesordnung des Gemeinderats.

Die 1949 gegründete BSV ist ein besonderer Segelverein am Ammersee. Er setzte sich zum Ziel, jedermann das Segeln zu ermöglichen – auch ohne ein eigenes Schiff zu besitzen. Dieses Ziel unter dem Schlagwort der „Demokratisierung des Segelns“ wurde bereits in der Satzung von 1949 formuliert und ist vom Ideal einer Gemeinschaft geprägt, die gemeinsam den Verein sowie seine Güter – Steg, Vereinsheim und Boote – pflegt, getragen von der Freude am Segelsport, heißt es in einer Eigendarstellung des Vereins. Ein umfangreiches Kursangebot soll Neuanfängern und langjährigen Segelbegeisterten einen niederschwelligen Zugang zum Segelsport ermöglichen.

Die Seglervereinigung spricht von Ressourcenschutz und Nachhaltigkeit

Die Beschränkung auf die gemeinsame Nutzung weniger Schiffe und deren Erhalt über viele Jahre hinweg sei zugleich ein aktiver Beitrag zur Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Viele alte Holzboote und Kunststoffyachten, ebenso wie die „Andechs“ werden weit über ihren üblichen Lebenszyklus hinaus gepflegt, erhalten und betrieben. „Dieser Ort“, sagt der Zweite Vorsitzende Höpfner, „ist ein Schatz für einen Verein, der kein Grundstück hat.“ Und mit der bisher geübten Sorgfalt, auf die „Andechs“ zu schauen, werde das inzwischen 118 Jahre alte Denkmal der Ammersee-Schifffahrt auch dauerhaft erhalten bleiben können. Dampfmaschine und Schornstein sind zwar schon seit Jahrzehnten abgebaut, „aber noch immer vermittelt die ,Andechs‘ wie die Schifffahrt und die Atmosphäre damals war“, schwärmt Höpfner.

Da sich die Eintragung in das Vereinsregister nach der Gründung bis 1951 hinzog, soll 2026 das 75-jährige Bestehen der BSV feierlich begangen werden. „Hoffentlich auf der ,Andechs‘, nach einer bis dahin erfolgreich umgesetzten Sanierung. Dann feiert auch sie ihr 70-jähriges Jubiläum bei der BSV“, so der Verein.