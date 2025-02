Einmal im Jahr wird in Raisting getanzt wie anno dazumal

Seit 26 Jahren verwandelt sich einmal im Jahr der Saal im Gasthaus zur Post in Raisting in ein „Ballhaus“. Hereinspaziert hieß es an diesem Abend, bis die Veranstaltung vollständig ausverkauft war. In den vergangenen 25 Jahre hatte das Salonorchester Karl Edelmann die besondere Tanzveranstaltung musikalisch gestaltet. Nun war es der Vorstandstandschaft wichtig, die Tradition mit einem neuen Orchester weiterführen zu können. Erstmals spielte heuer das Hürbener Ballorchester unter der Leitung von Dirigent und Conferencier Uwe Rachuth zu Tänzen wie Walzer, Polka, Tango, Cha Cha, Foxtrott … zum Tanz auf. Natürlich fehlte auch die Münchner Francaise nicht.

Die Epoche von „Kaiserin Sissi“ lebt bei der Raistinger Redoute auf

Eröffnet wurde der Tanzabend traditionell mit einem Auftanz unter der Tanzleitung vom Vorsitzenden des Heimat- und Trachtenvereins Roland Happach. Im Kleidungsstil des ausgehenden 19. Jahrhunderts oder in moderner sowie in traditioneller Ballkleidung – selbst genäht, gekauft oder ausgeliehen – lebte die Epoche von „Kaiserin Sissi“ an diesem Abend in Raisting auf. Ein besonderes Highlight erlebten die Gäste der Raistinger Redoute in der Pause: Die Tanzgruppe des Heimat- und Trachtenvereins zeigte mit zwölf Paaren den historischen Tanz Beseda Quadrille, der eigens für diesen festlichen Anlass einstudiert wurde. Jung und Alt erfreuten sich wieder an diesem besonders schönen und einzigartigen Ballvergnügen, das den unvergleichlichen Charme der vergangenen Epochen widerspiegelte.