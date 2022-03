Benefizkonzert zugunsten von Frauen in Hechenwang

Der Inner-Wheel-Club Ammersee veranstaltet im Gasthof „Saxenhammer“ in Hechenwang ein Benefizkonzert.

Der Inner-Wheel-Club Ammersee veranstaltet am Samstag, den 26. März im Gasthof „Saxenhammer“ in Hechenwang ein Benefizkonzert mit dem Ensemble „Alarm“.

Von Vivaldi, über Daquin bis Piazzolla präsentieren die vier Musiker und Musikerinnen Silvia Berchtold (Flöten), Katharina Kraus (Violine), Juri Jangl (Percussion) und Annette Rießner (Akkordeon) präsentieren dem Publikum einen inszenierten Konzertabend mit einem „duftigen, sonnenflirrenden und vogelzwitschernden Programm voller Überraschungen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Hechenwang: Im Ticketpreis ist ein Abendessen enthalten

Der Ticketpreis von 60 Euro beinhaltet das Konzert, ein Abendessen und eine Spende für wohltätige Zwecke. Inner Wheel hat sich zu einer der weltweit größten Frauen-Service-Organisationen entwickelt mit über 108.000 organisierten Mitgliedern in 104 Ländern. Die Inner Wheel Clubs in Deutschland haben über 8500 Mitglieder in rund 225 Clubs. Inner Wheel hat einen Sitz in der UNO.

„Seit 2003 stehe es allen Frauen frei, bei Inner Wheel Mitglied zu werden. Voraussetzung sei die Bereitschaft, sich aktiv am Clubleben zu beteiligen und sich sozial durch persönlichen Einsatz zu engagieren“, heißt es auf der Internetseite von Inner Wheel Ammersee. (ak)

Kartenbestellungen unter: christa@herista.de Restkarten Bestellungen unter: christa@herista.de Einlass zum Abendessen ab 18 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.

