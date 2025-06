Wer fährt am genauesten? Am Forster Berg ist wieder Wettfahrt

Zum vierten Mal findet am Samstag, 12. Juli, das Berg Revival Forst auf der legendären Strecke von Zellsee nach Forst statt. Im Jahre 1965 noch Europameisterschaft-Berglauf, wird das Berg Revival im Jahr 2025 als Gleichmäßigkeitsveranstaltung und Oldtimer-Treffen durchgeführt. Es gewinnt also nicht der Schnellste, sondern der, der seine sich selbst gesetzte Zeit in drei Wertungsläufen am genauesten bestätigt.

Wer dann die wenigsten Strafpunkte hat, gewinnt. Die Teilnehmer kommen wieder aus ganz Deutschland, der Schweiz und Italien. Viele Lokalmatadoren nehmen an der Veranstaltung teil. Hubert Nagl, der rennsporterprobte Abarth-Fahrer aus Weilheim, freut sich schon. „Bei einem solchen Event vor der Haustüre muss man dabei sein“, so Nagl, der vor Wochenfrist noch auf dem Grand Prix-Kurs auf dem Nürburgring unterwegs war. Der MSC Hohenpeißenberg unterstützt mit Streckenposten und Organisation die Agentur SEC um Jo Dornhofer aus Dießen, die das Motorsport-Event veranstaltet.

Das Berg Revival entwickelt sich immer mehr zum Oldtimertreffen

Das Fahrerlager befindet sich auf dem Hohen Peißenberg auf dem unteren Parkplatz, ein idealer Standort auch für Besucher und Autointeressierte. Hier kann man sich in aller Ruhe die Fahrzeuge anschauen und mit den Teilnehmern ins Gespräch kommen. Immer mehr entwickelt sich die Veranstaltung zum örtlichen Oldtimer-Treffen, heißt es in einer Mitteilung. Der Start befindet sich am Abzweig nach Paterzell. Bewirtung gibt es an beiden Stellen. Die Moderation am Start erfolgt ab 13 Uhr durch den rennsporterprobten Moderator Roland Balzer. Los geht es um 9 Uhr, die Strecke vom Abzweig nach Paterzell bis Forst ist von 6 bis 18 Uhr für den durchlaufenden Verkehr gesperrt. (AZ)