Buchheim-Museum in Bernried zeigt "Samselsurium" von Paul Maar

Ab 29. Juni kann im Buchheim Museum in die Welt des Sams und von Herrn Taschienbier und Frau Rotkohl eingetaucht werden.

Die Ausstellung "Samselsurium" im Bernrieder Buchheim Museum entführt in die Welt von Paul Maar (geboren 1937), der zu den beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren gehört und nicht nur Autor, sondern auch Illustrator vieler seiner Bücher ist. Im Buchheim Museum haben sich nun beliebte Figuren aus seinen Büchern versammelt. Allen voran das Sams, das vor rund 50 Jahren erschaffen wurde. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 29. Juni, um 15 Uhr, sie ist dann bis 15. September zu sehen und bietet Gelegenheit für einen Ausflug in den Ferien.

Mit seinem bizarren Outfit, seiner Frechheit, Aufmüpfigkeit und Gefräßigkeit begeistert es bis heute die Kinder in aller Welt. Das Sams hat seinen Menschen-Vater, den von ihm adoptierten Herrn Taschenbier mitgebracht, ebenso sind Frau Rotkohl und Herr Mon samt Papagei dabei. Auch Lippel, der so gern träumt, ist mitgekommen, ebenso wie der Troll Tojok, Deldok von den Opodeldoks und das kleine Känguru. Sie und viele andere sind in Original-Illustrationen von Paul Maar vertreten, kündigt eine Mitteilung des Museums an.

Die Wunschmaschine und der Regenschirm-Generator können ebenso bestaunt werden, wie eine Marionettenbühne der Augsburger Puppenkiste mit einem Szenenbild nach Paul Maars Stück "Das kleine Känguru und der Angsthase". Riesige bunte Drachen, die über den Köpfen der Besucher schweben, sind mit Motiven von Paul Maar bemalt.

Auf der Galerie präsentierte Plakate zeigen Paul Maar als Autor von Theaterstücken und Drehbüchern. Eine Auswahl seiner Bücher, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden, dokumentiert deren weltweiten Erfolg. (AZ)