Bernried

vor 18 Min.

Ein Feldzug des Humors mit Ottifanten durch das Buchheim Museum Bernried

Plus Die Ausstellung zeigt rund 200 Gemälde und Zeichnungen des ostfriesischen Komikers Otto Waalkes. Die Besucher erwarten bis November meisterhafte Parodien alter Klassiker.

Von Frauke Vangierdegom

"Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer für einen ostfriesischen Maler" – mit diesen Worten beschrieb kein Geringerer als Otto Waalkes seine Begeisterung, im Bernrieder Buchheim Museum seine eigene Ausstellung eröffnen zu dürfen.

Unter dem Motto "Feldzug des Humors" zeigt der friesische Komiker anlässlich seines 75. Geburtstags im Juli rund 200 Gemälde und Zeichnungen, die in den letzten Jahren in seinem Atelier entstanden sind. Nach Einzelausstellungen in Hamburg, Frankfurt und Emden ist der "Blödelbarde", wie er im Volksmund oft genannt wird, jetzt also im Süden der Republik angekommen.

