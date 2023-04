Festival ganz junger Kunst startet im Buchheim-Museum

Die 25-jährige Portugiesin Sofia Seidi ist als Kuratorin und Künstlerin im Buchheim-Museum. Zwei Ausstellungen werden am Ufer des Starnberger Sees eröffnet.

Das Buchheim-Museum feiert ein kleines Festival ganz junger internationaler Kunst. Gleich zwei Ausstellungen werden am 15. April mit einer Musikperformance des kolumbianisch-deutschen Künstlerkollektivs Cosmica Bandida eröffnet: "The Other Side of the Moon" (Die andere Seite des Mondes) und "The Cabinet of Spotless Fears" (Das Kabinett der makellosen Ängste).

Unter dem Titel "The Other Side of the Moon" bringt die portugiesische Kuratorin und Künstlerin Sofia Seidi sechs malerische und installative Positionen zu einer Gruppenausstellung zusammen, welche die Grundeinstellungen unserer Zeit hinterfragen. Die andere Seite des Mondes dient dabei als Reflexionspunkt. "Cabeça na Lua" ist ein portugiesischer Ausdruck, der bedeutet, dass die Gedanken abschweifen vom Hier und Jetzt. In "The Cabinet of Spotless Fears" zeigt Seidi, die als Erasmus-Stipendiatin für ein halbes Jahr ans Buchheim-Museum kam, ihre eigenen Arbeiten auf Leinwand. In diesen geht sie unseren tiefsten Ängsten nach und erforscht mit einigem Augenzwinkern das Unheimliche in unserer Welt.

Die andere Seite des Mondes

Der Mond kreist in gebundener Rotation um die Erde. Daher können wir immer nur ein und dieselbe Seite des Mondes sehen. Erst als Raumfahrzeuge auf dem Mond landeten, haben wir auch die andere, die sogenannte dunkle Seite des Mondes entdeckt. In der Ausstellung "The Other Side of the Moon" dient der Mond als Reflexionspunkt, als metaphysischer Ort des Staunens und der Fantasie fernab der Erde.

Die Portugiesin Sofia Seidl ist als Künstlerin und Kuratorin im Buchheim Museum zu sehen. Foto: Sofia Seidl

Von hier aus können wir die heutige Welt und ihre wissenschaftlichen Fortschritte in Betracht nehmen. "Cabeça na Lua" (Kopf auf dem Mond) ist ein portugiesischer Ausdruck dafür, dass die Gedanken weit weg vom Hier und Jetzt sind. Unter diesem Motto versammeln sich die Arbeiten von sechs Künstlerinnen und Künstlern im Buchheim-Museum.

Das Kabinett der makellosen Ängste

Sofia Seidi steht am Anfang ihrer künstlerisch-kuratorischen Doppelkarriere. Sie wurde 1997 auf Madeira geboren. Sie hat Malerei in Lissabon und Museologie in Coimbra studiert. Während ihres Studiums nahm sie an mehreren Gruppenausstellungen teil, darunter Glass Cabin on Egeu, Museum House of Stories Paula Rego, beide in Lissabon, und Delphian Gallery Open Call 2021 in London.

Ein Festival der jungen Kunst findet im Buchheim-Museum in Bernried statt. Foto: Sofia Seidl

Im Buchheim-Museum zeigt Sofia Seidi mit "The Cabinet of Spotless Fears" im Grafikkabinett des Buchheim-Museums ihre erste museale Einzelausstellung. In den Alltagsszenen ihrer Gouachen durchbricht sie erwartbare Erzählungen. Die Freude an der Überraschung ist im fantastischen Realismus der portugiesischen Künstlerin ebenso präsent wie die Angst vor dem Unglück und die Melancholie.

Die Vernissage beider Ausstellungen findet am Samstag, 15. April, ab 17 Uhr. Bereits ab 10 Uhr sind an diesem Tag beide Ausstellungen für die Öffentlichkeit zugänglich. In den Vernissagen um 17 Uhr findet zudem eine Musikperformance statt.

Dialogführungen finden am Freitag, 21. April, ab 15 Uhr und Donnerstag, 27. April, ab 16 Uhr auf Deutsch und Englisch statt. Besucherinnen und Besucher haben dabei die Möglichkeit, mit der Kuratorin und den Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt zu treten und mehr über die Entstehungsgeschichte der Werke und ihre Auseinandersetzung mit den Ausstellungsthemen zu erfahren. (AZ)