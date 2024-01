In Bernried wird ein junger Mann auf dem Nachhauseweg überfallen

Drei Unbekannte sollen am späten Mittwochabend einen jungen Mann in Bernried auf seinem Nachhauseweg überfallen haben. Die Kripo sucht jetzt Zeugen.

Seinen Angaben nach wurde ein junger Mann am späten Mittwochabend, 10. Januar, auf dem Nachhauseweg in Bernried von drei Unbekannten körperlich angegriffen und es wurden dem Opfer persönliche Gegenstände geraubt. Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen in dem Fall übernommen und bittet dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen.

Laut Bericht des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd war ein junger Mann eigenen Angaben zufolge am Mittwochabend in Bernried gegen 23.30 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als er in der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 25, von drei dunkel gekleideten Unbekannten körperlich angegriffen wurde. Die Täter entrissen dem Opfer außerdem die Jacke, in der sich persönliche Gegenstände befanden, entwendeten diese und flüchteten im Anschluss. Genaue Personenbeschreibungen der drei Täter waren dem Geschädigten nicht möglich.

Eine genaue Beschreibung der mutmaßlichen Täter kann der junge Mann nicht machen

Der junge Mann meldete den Überfall anschließend und wartete zu Hause auf die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Penzberg und des Kriminaldauerdienstes (KDD) übernahmen die ersten Untersuchungen, die inzwischen vom zuständigen Fachkommissariat K2 der Kripo Weilheim fortgeführt werden. Zur Klärung des Falles bitten die Ermittler dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat am Mittwochabend (10. Januar) gegen 23.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Bernried Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Fall im Zusammenhang stehen könnten? Wer hat zur genannten Zeit vielleicht sogar den Überfall beobachtet und kann dazu oder zu den drei Tätern Hinweise geben oder kann sonstige Angaben in dem Fall machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0881) 6400 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (AZ)

