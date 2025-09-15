Rotary Club Ammersee ermöglicht Müttern einen ganz besonderen Segeltörn

Einen ganz besonderen Segeltörn konnten Mütter aus Dießen, darunter acht Frauen aus der Ukraine, eine Teilnehmerin aus Nigeria sowie zwei Frührentnerinnen und sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dießener Tafel vor wenigen Tagen erleben.

Der Rotary Club Ammersee hatte dazu eingeladen und Rotary-Mitglied Klaus Gattinger hatte seine „Sir Shackleton“ für den Segelausflug auf dem Ammersee zur Verfügung gestellt.

Auch die Kinder der Frauen erlebten einen abwechslungsreichen Ferientag

Aufgeteilt in zwei Gruppen fanden jeweils am Vor- und am Nachmittag Rundfahrten mit den Frauen statt, deren Kinder im Alter zwischen zwei und 22 Jahren sind und in einem parallelen Betreuungsprogramm ebenfalls einen tollen Tag erleben durften, wie es in einer Mitteilung heißt. „Einige der Kinder kamen auch zur Tafel in Dießen, weil sie den Vormittag gemeinsam mit uns verbringen wollten“, berichtet Claudia Betz-Haubold, Leiterin der Tafel. Dabei gab sie zu bedenken, dass viele der Kinder, die in Bischofsried leben, dankbar für die Ablenkung innerhalb der sechs Wochen dauernden Sommerferien waren. Nach einem gemeinsamen Frühstück wurden Spiele gespielt. Außerdem durften die Kinder, die noch nie zuvor auf einem Ausflugsschiff unterwegs waren, eine Dampferfahrt auf dem Ammersee erleben.

Die meisten Teilnehmerinnen waren zuvor noch nie auf einem Segelboot gewesen

Während ihre Kinder versorgt waren, genossen die Mütter den Ausflug an Bord der Sir Shackleton. „Es war eine sehr interessante Fahrt, die wir jede Minute genossen haben“, so das Resümee der Teilnehmerinnen. Vor allem hätten ihnen die Erzählungen von Skipper Klaus Gattinger gefallen, der der Crew die Geschichte der Jacht eindrucksvoll näher brachte.

Klaus Gattinger zeigte sich ebenfalls glücklich über den Erfolg des Benefiz-Segelns. „Die meisten Teilnehmerinnen waren noch nie auf einem Segelboot. Es war interessant anzusehen, wie die Ruhe, das leise Plätschern der Bugwelle, der noch recht warme Wind und das sanfte Wiegen des Schiffs die Gäste entschleunigt und entspannt hat.“ Er bedankte sich auch beim Team der Dießener Tafel für die Kinderbetreuung, ohne die „wir den Ausflug wohl so gar nicht hätten machen können.“

„Es war ein Segeltörn mit einem Skipper, der uns Landratten mit seiner ruhigen Art wunderschön das Segeln nahebrachte, indem wir auf Deck sitzen oder uns an der Pinne ausprobieren durften. Ès war herrlich, ein paar Stunden auf dem Ammersee zu kreuzen. Sehr gerne immer wieder“, schwärmte eine Teilnehmerin am Ende des Tages. (AZ)