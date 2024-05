Betriebsunfall in Pähl: 29-Jähriger muss mit Hubschrauber in eine Fachklinik

Ein Metallteil im Auge eines 29 Jahre alten Mannes führt zum Einsatz eines Rettungshubschraubers in Pähl. Der Verletzte wird zur Weiterbehandlung in eine Fachklinik geflogen.

Bei einem Betriebsunfall in Pähl wird ein 29-Jähriger verletzt, weil ihm ein Metallteil ins Auge flog. Der Mann war nach Angaben der Polizeiinspektion in Weilheim am Donnerstag, 23. Mai, gegen 13 Uhr mit dem Aufbau eines landwirtschaftlichen Zauns beschäftigt.

Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wird der Mann in eine Fachklinik geflogen

Im Rahmen der Arbeiten splitterte dem Mann aus dem nördlichen Landkreis Weilheim-Schongau ein Metallteil ins Auge, sodass dieser zunächst durch Rettungskräfte erstversorgt und anschließend durch einen Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen wurde. (AZ)

Lesen Sie dazu auch