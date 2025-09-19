Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten

Betrunkener Autofahrer mit Joint in Dießen gestoppt: Polizei intensiviert Kontrollen vor dem Oktoberfest.

Dießen

Betrunken und Joint geraucht: Polizei stoppt Autofahrt in Dießen

Die Dießener Polizei kündigt mit Beginn des Oktoberfests mehr Alkoholkontrollen im Straßenverkehr an.
    • |
    • |
    • |
    DIe Dießener Polizei stoppt die Autofahrt eines erheblich alkoholisierten Mannes in Dießen.
    DIe Dießener Polizei stoppt die Autofahrt eines erheblich alkoholisierten Mannes in Dießen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstagabend, 18. September, wurde in Dießen ein 43-jähriger Autofahrer aus Dießen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde nach Angaben der Dießener Polizei festgestellt, dass der Fahrer mit einem Atemalkoholwert von über einem Promille erheblich alkoholisiert war.

    Führerschein des Dießener Autofahrers sichergestellt

    Zu allem Überfluss konsumierte der Mann laut Polizeibericht zuvor auch noch einen Joint. In der Folge wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

    Die Polizeiinspektion Dießen kündigt an, mit Beginn des Münchner Oktoberfests ihre Alkoholkontrollen im Straßenverkehr nochmals zu intensivieren. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden