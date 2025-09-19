Betrunken und Joint geraucht: Polizei stoppt Autofahrt in Dießen

Am Donnerstagabend, 18. September, wurde in Dießen ein 43-jähriger Autofahrer aus Dießen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde nach Angaben der Dießener Polizei festgestellt, dass der Fahrer mit einem Atemalkoholwert von über einem Promille erheblich alkoholisiert war.

Führerschein des Dießener Autofahrers sichergestellt

Zu allem Überfluss konsumierte der Mann laut Polizeibericht zuvor auch noch einen Joint. In der Folge wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

Die Polizeiinspektion Dießen kündigt an, mit Beginn des Münchner Oktoberfests ihre Alkoholkontrollen im Straßenverkehr nochmals zu intensivieren. (AZ)