Betrunkener Autofahrer mit achtjähriger Tochter in Utting aufgegriffen

Am späten Donnerstagabend, 3. April, bemerkte eine Streife der Dießener Polizei in Utting ein Auto, das teilweise in einem Entwässerungsgraben hing.

Bei der Kontrolle gab sich zunächst laut Polizeibericht keiner der Anwesenden als Fahrer des Wagens zu erkennen. Gefahren hatte den Wagen ein 29-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg, wie die Beamten bei der Befragung herausfanden. Bei diesem Mann konnte nach Polizeiangaben auch der zugehörige Fahrzeugschlüssel aufgefunden werden.

Keiner der Anwesenden will das Auto in Utting gefahren haben

Der Mann befand sich, wie sich herausstellte, mit seiner achtjährigen Tochter auf dem Heimweg. Schnell fanden die Beamten auch den Grund für das anfängliche Leugnen: Der Fahrer war laut Polizeibericht stark alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun laut Polizei wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten. (AZ)