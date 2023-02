Bier aus Bierdorf – der Bierschnauzer ist jetzt auf dem Markt

Das Bier mit dem Riesenschnauzer im Logo ist ein "Bayrisch Pils" und stammt aus Bierdorf. Für drei Jungunternehmer ist ein Traum wahr geworden.

Diplom-Braumeister Benno Hennigfeld, Moritz Buhl und Andreas Wilhelm haben ein eigenes Bier auf den Markt gebracht: „Bierschnauzer“. Das Logo der 2021 gegründeten Firma zeigt das Konterfei eines Riesenschnauzers, die Inspiration für den Firmennamen lieferte Benno Hennigfelds Familienhund Isidor. Neben der persönlichen hat das Markenzeichen auch eine historische Verbindung zum Bier, begleiteten Riesenschnauzer doch zur Zeit der Bierauslieferung mit Kutschen die Bierfahrer – zur Sicherheit der wertvollen Fracht. Seit Herbst 2022 ist der Firmensitz in: Bierdorf. Dort gibt es auch einen Lagerverkauf, derzeit mittwochnachmittags.

Bierdorf habe sich durch einen glücklichen Zufall ergeben, sagen Hennigfeld und Buhl. Das erste – und vorerst noch einzige – Bier im Portfolio entwickelte Hennigfeld in zahlreichen Versuchen in seiner Heimbrauerei, natürlich nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Um das Produkt auf den Markt zu bringen, mussten jedoch größere Mengen produziert werden. Mit der oberbayerischen Schwendl Brauerei in Tacherting fanden die Gründer eine Lohnbrauerei, die ihr Getränk nach dem Original-Rezept herstellt. 40 Hektoliter des „Bayrisch Pils“, wie die Gründer es nennen, werden pro Sud gebraut. „Die Sudanzahl pro Jahr möchten wir weiter hochdrehen“, sagt Benno Hennigfeld. Sprich: öfter im Jahr Bier brauen und so den Ausstoß erhöhen.

In seinen kühnsten Träumen hatte Benno Hennigfeld schon eine eigene Brauerei

Hinter der Marke stehen drei junge Männer, die sich aus der ehrenamtlichen Jugendarbeit im Dekanat Weilheim kennen und „schon immer viel geträumt, geredet und gemacht“ haben, wie Benno Hennigfeld sagt. Dem Braumeister schwebte schon lange eine eigene Marke vor, seine kühnsten Träume handeln von einer eigenen Brauerei.

Ihr Produkt soll, sagen die Bierschnauzer, ein „Standardbier“ sein, das man sich nicht nur zu besonderen Anlässen, sondern einfach an (jedem) Feierabend gönnen kann. Doch geschmacklich soll das "Bayrisch Pils" etwas Besonderes sein. Hennigfelds Ziel: „Wir wollten das Pils dem bayerischen Gaumen näherbringen.“ Der unfiltrierte Charakter, ein geringerer Hopfenanteil als bei einem Pils und ein leicht malziger Geschmack sollen für neue Liebhaber der innovativen Geschmacksnuance sorgen.

Gestartet ist das Projekt 2020, im vergangenen Herbst erfolgte die Gründung einer GmbH sowie Bezug und Eröffnung des eigenen Lagers in Bierdorf. Bierschnauzer gibt es für den Privatbedarf sowie für Gastronomen und ist derzeit in einigen Läden rund um den Ammersee erhältlich, etwa im Fuchs und Has Finning, im Strandhotel Südsee Dießen oder in Gaby‘s Kaufladen in Riederau. Alle Verkaufsstellen zeigen Karte und Liste im „Bierfinder“ unter www.bierschnauzer.de

