Was die blauen Fahrräder in Herrsching bedeuten

Wer dieser Tage durch Herrsching spaziert oder radelt, dem fallen sie sofort ins Auge: Knallblaue Fahrräder, die an zentralen Orten im öffentlichen Raum stehen. Was zunächst neugierig macht, verfolgt ein wichtiges Ziel – die blauen Fahrräder sind Teil einer Aktion des Kinderschutzbundes, die auf Kinderrechte und die Arbeit des Vereins aufmerksam machen soll. Das berichtet die Gemeinde.

Im Rahmen des gemeindlichen Ferienprogramms und mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „Stellwerk“ - Haus der Jugend gestalteten Kinder die alten, ausrangierten Räder. Mit Farbe, Kreativität und Engagement wurden sie zu auffälligen Symbolträgern, für ein gesellschaftliches Miteinander.

Die blauen Fahrräder sollen nicht nur ein Hingucker sein

„Die blauen Fahrräder sollen nicht nur ein Hingucker sein, sondern auch Denkanstoß. Sie stehen für die Mobilität, Freiheit und Teilhabe, die jedes Kind verdient“, erklärt der Dritte Bürgermeister und Organisator des Ferienprogramms Wolfgang Schneider. „Wir möchten damit auf Themen wie Schutz vor Gewalt, das Recht auf Bildung und Mitbestimmung aufmerksam machen.“

Bürgermeister Christian Schiller begrüßt die Aktion ausdrücklich: „Kinderrechte gehen uns alle an. Dass unsere Gemeinde im Rahmen des Ferienprogramms ein Zeichen für den Kinderschutz setzt, ist ein starkes Signal“, wird er in einer Mitteilung zitiert.

Die Räder bleiben in den kommenden Wochen an ausgewählten Orten sichtbar – unter anderem am Rathaus, im Kurpark beim Schachbrett und neben der Tourist-Information. (AZ)