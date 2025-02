Belästigung von Frauen am Dießener Bahnhof

Anfang Februar bekam die Polizei Dießen Hinweise, dass sich ein 35 bis 40-jähriger Mann am Bahnhof Dießen etwa seit Dezember 2024 gegenüber diversen Personen immer wieder rücksichtslos und teils aggressiv verhalte. Der Mann wäre schon diverse Male durch Drängeln und Rempeln mit den Ellenbogen aufgefallen, heißt es im Polizeibericht. Am Freitag habe der Mann einer 46-jährigen Dießenerin auf dem Bahnsteig ein Bein gestellt, sodass diese beinahe gestürzt wäre. Verletzt wurde die Frau bei diesem Vorfall nicht. In der Vergangenheit wäre es aber schon zu Verletzungen gekommen, heißt es weiter. Aufgrund dieser Mitteilung ermittelt die Polizei Dießen wegen Körperverletzung und Nötigung in mehreren Fällen. Den Mann beschreibt die Frau als 35 bis 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, dunkelbraune kurze, glatte Haare, er trägt weder Bart noch Brille. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Dießen unter 08807/9211-0. (AZ)

