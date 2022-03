Blitzermarathon: Wo am Ammersee kontrolliert wird

In Bayern findet am Donnerstag und Freitag der sogenannte Blitzermarathon statt. Auch rund um den Ammersee gibt es zahlreiche Messstellen. Der AK gibt einen Überblick.

Bayern geht in der dieser Woche mit einem sogenannten Blitzmarathon gegen Raser vor. Ein Schwerpunkt der Kontrollen soll auf den Landstraßen liegen. Von Donnerstag bis Freitag, 24. bis 25. März, soll es im Freistaat für 24 Stunden bayernweit verstärkte Geschwindigkeitskontrollen geben, teilt das Innenministerium mit. Auch im Landkreis finden Kontrollen statt.

Insgesamt sind für den Blitzmarathon bayernweit rund 1800 Polizistinnen und Polizisten sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung im Einsatz und kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 2100 möglichen Messstellen. Der Blitzmarathon ist Teil des europaweiten „Speedmarathon“, der vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk „Roadpol“ koordiniert wird. Bayern beteiligt sich im Rahmen seines Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil - sicher ans Ziel“ an der Aktion gegen Raser. „Unser Blitzmarathon soll alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten“, sagt Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Es gehe nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken.

In Dießen beim Gymnasium wird die Geschwindigkeit kontrolliert

Messenstellen sind laut Staatsministerium unter anderem vor dem Gymnasium in Dießen und an mehreren Stellen in Weilheim entlang der Bundesstraße 2 sowie in der Stainhartstraße geplant. Kontrolliert wird auch in Herrsching auf Höhe des Seeparkplatzes Süd und Höhe Wartaweil. Ausgewiesen als Messstelle wurden zudem die Seefelder Straße in Inning am Ammersee auf Höhe der Hausnummer 8 und die Staatsstraße bei Wessobrunn. Einen Bußgeldbescheid vermeiden kann auch wer sich in Finning auf Höhe der VR Bank ans Tempolimit hält und auf der Kreisstraße LL 23, die von Utting nach Hofstetten führt. Angekündigt sind Kontrollen zudem in Eching in der Zankenhauser Straße gegenüber der Einmündung Weidenweg. Und auch in Pähl droht Autofahrern Strafe, die zu schnell unterwegs sind. Hier wird an der Bundesstraße 2 außerorts und auf der Staatsstraße 2068 im Ortsteil Aidenried gemessen. Aufgepasst heißt es zudem in Polling an der Bundesstraße 472 im Ortsteil Roßlaich und auf der Staatsstraße 2058.

