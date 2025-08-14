Aus dem Friedhof wird in Schondorf ein blühendes Paradies

Heiß ist es hier oben an diesem Augustnachmittag, aber nicht unangenehm, eine beständige Brise verschafft Abkühlung, und dieses Lüftchen sorgt auch für eine gewisse Lebendigkeit an diesem Ort der Toten: Sanft wiegt der Wind die vielen Blumen auf und vor allem zwischen den Grabstätten rund um die Oberschondorfer St.-Anna-Kirche. Der alte kirchliche Friedhof am höchsten Punkt des Dorfes mit den Gräbern vieler alteingesessener Familien ist besonders im Sommer eine Sehenswürdigkeit. Mesnerin Elizabeth Langer und Schwester Susanna von den Schwestern vom Heiligen Kreuz haben ihn in den vergangenen Jahren in einen paradiesischen Garten verwandelt.

2009 wurde Elizabeth Langer Mesnerin in St. Anna, und die begeisterte Gärtnerin nahm dabei auch schnell den Friedhof in den Blick. Die Pflege von Friedhöfen ist vielerorts eine Herausforderung geworden: Weil keine chemischen Herbizide mehr erlaubt sind und der Einsatz von Flammen oder heißem Wasser zu teuer ist, sprießen Unkräuter und -gräser aus den Kieswegen, aufgegebene Gräber hinterlassen Leerstellen, andere Gräber werden nicht mehr gepflegt, weil die Angehörigen nicht im Dorf leben.

Mal blüht es und mal duftet es auf dem Friedhof in Schondorf

Wenn man den Friedhof in Oberschondorf betritt, hat man hingegen ein Blumenfeld vor Augen: Auf den Priestergräbern direkt an der südlichen Kirchenmauer breiten sich filigrane Cosmeen aus, die in allen Rosa-Farbtönen blühen, dazu gesellen sich einige Sonnenblumen und viele Ringelblumen. Links vom Eingang gibt es eine Sitzbank. Seitlich davon wächst ein üppiger Rosenstrauch: „Die Schöne vom Ammersee“, erklärt Elizabeth Langer, sie blüht den ganzen Sommer unermüdlich, „nur leider duftet sie nicht.“ Aber das tun andere Pflanzen: Vor allem der Lavendel, der zusammen mit Cosmeen und Ringelblumen den Eingang zur Sakristei und das Halbrund des Chors einfasst, aber auch das gelb blühende Heiligenkraut mit seinem Weihrauchduft.

„Die Schöne vom Ammersee" blüht den ganzen Sommer über auf dem Friedhof bei St. Anna. Foto: Christian Rudnik

Besonders üppig gedeihen die Pflanzen an der warmen Südwestecke der Kirche: Hier finden sich neben Dahlien, Lilien (leider schon verblüht) und Phlox sonnenhungrige Kräuter wie ein prächtiger Rosmarinstrauch, Salbei und Schafgarbe.

An der Nord- und Ostseite ist noch Platz für weitere Blumen

Bislang nicht so bunt ist es auf der Ost- und Nordseite des alten Friedhofs. Aber auch hier säen Elizabeth Langer und Schwester Susanna an Stellen, an denen Gräber (vorübergehend) aufgegeben werden, ihre selbst gewonnenen Blumensamen aus. Wobei in diesem Friedhofsteil berücksichtigt werden muss, dass es schattiger ist. Aber es blüht auch dort: im späten Frühling sind es zum Beispiel Pfingstrosen, die Jungfer im Grünen breitet sich aus, an der Nordseite der Kirche gewährt Elizabeth Langer den nicht so lichthungrigen Hortensien einen dauerhaften Platz, die zuvor den Maialtar in der Kirche geschmückt haben.

Ringelblumen, Cosmeen und Lavendel fassen den Chor der St.-Anna-Kirche ein. Foto: Christian Rudnik

Der blühende Gottesacker ist nicht in einem Guss entstanden, sondern hat sich im Laufe vieler Jahre harmonisch und nach drei Prinzipien entwickelt: „Nicht nur für das menschliche Auge, sondern auch für die Bienen, und es sollte ein Garten sein, der das ganze Jahr hindurch blüht“, sagt Elizabeth Langer. Im April geht es los mit Akelei und Blausternen, im Mai folgen unter anderem Mohn und Margeriten, bevor im Juni Cosmea, Rosen, Sonnen- und Ringelblumen sowie Phlox bis zum Herbst für volle Blütenpracht sorgen, die noch um Dahlien und Lampionblumen und im Herbst um Chrysanthemen ergänzt wird. Klassische Gartenblumen, die natürlich und nicht kitschig aussehen, wenig Pflege erfordern, immer gedeihen und zu einer historischen Kirche passen: danach wählen die beiden Frauen die Pflanzen aus.

Schwester Susanna hält unerwünschte Gräser und Kräuter in Schach

Sehr dankbar ist Elizabeth Langer, dass sie mit Schwester Susanna eine Mitstreiterin gefunden hat. Die 70-Jährige ist seit 2012 im Schondorfer Haus ihres Ordens vor allem für die Hausarbeiten zuständig und dazu gehört auch, die Gräber der Schwestern auf dem Friedhof zu pflegen. Sie kümmert sich nicht nur um das dauerhafte Gedeihen der Blumen, sondern hält vor allem das Unkraut auf den Kieswegen in Schach - nicht nur rund um die Kirche, sondern auch im viel größeren gemeindlichen Friedhofsteil. Disteln, sagt sie, seien der größte Horror. Inzwischen haben die kratzigen Pflanzen keine Chance mehr und man tut sich schwer, irgendwo noch einen Grashalm zu sehen. Nur die nächste Generation von Cosmeen und Ringelblumen wächst wie gewünscht aus dem Kies: Gegossen werden die Pflanzen selbst an heißen Sommertagen nicht, man dürfe die Blumen nicht daran gewöhnen: „Wenn sie dann einmal kein Wasser bekommen, sterben sie“, sagt Elizabeth Langer.

Besonders viel wächst und blüht an der Südwestecke der St.-Anna-Kirche, die von der Friedhofsmauer und den Obstbäumen des Nachbarn gesäumt wird. Foto: Christian Rudnik

Natürlich gab es am Anfang - wie immer, wenn etwas auf einmal anders gemacht wird, als es seit Menschengedenken üblich war - nicht nur Lob und Anerkennung. An eine Kritikerin erinnert sich Elizabeth Langer besonders: „Eine Frau, die am Anfang sehr skeptisch war, hat sich später dafür entschuldigt und gesagt, der Friedhof sei wunderbar geworden. Und als die Frau dann gestorben ist, waren auf ihrem Sterbebild die Blumen vom Friedhof zu sehen.“ Dass sich die Blumenpracht unbekümmert ausbreitet, freue auch manche Grabbesitzer, dann übernimmt es die Natur, die Gräber zu schmücken.

Wachsen und Blühen auf dem Friedhof: Ein harmonisches Ganzes

Das macht vielleicht das Besondere am Oberschondorfer Friedhof aus: Es blüht nicht nur abgezirkelt vor den jeweiligen Grabsteinen mit den typischen Friedhofsblumen. Vielmehr hat sich eine über die einzelnen Gräber hinweg reichende Blütenkulisse entwickelt, die mit Buchs und zahlreichen weiteren immergrünen Gewächsen eine harmonische Einheit bildet.