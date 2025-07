Brand auf dem Ammersee: In St. Alban gehen zwei Segelboote in Flammen auf

Eine große schwarze Rauchwolke ist am frühen Dienstagabend vor dem St. Albaner Ufer in den weiß-blauen Himmel über dem Ammersee aufgestiegen. Kurz vor 18 Uhr waren zwei an einem Steg liegende Segelboote in Brand geraten. Nach ersten Löschversuchen von vor Ort anwesenden Personen konnte die Dießener Feuerwehr - unterstützt von der Feuerwehr Riederau und der Wasserwacht aus Dießen und Utting - das Feuer unter Kontrolle bringen. An den beiden Booten entstand jedoch nach einer ersten Einschätzung von Kommandant Florian König Totalschaden.

Mehrere weitere Boote wurden vor dem Feuer in Sicherheit gebracht

Um 17.54 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Zunächst wurde eine Löschleitung fast bis ans Ende des Stegs gelegt, wo die beiden Segelschiffe lagen, anschließend wurde der Brand auch mithilfe der beiden Feuerwehrboote bekämpft. Unterdessen wurden auch einige Jachten, die neben den brennenden Schiffen lagen, in Sicherheit gebracht. Es sei „spitz auf knopf“ gestanden, dass das Feuer auf weitere Boote übergreift, berichtete Kommandant Florian König weiter. Am Dienstag herrschte teils lebhafter Wind. Kurz vor 20 Uhr war der Löscheinsatz beendet und die Feuerwehr war bereits damit beschäftigt, den Einsatzort zu räumen.

Personen kamen laut Feuerwehr nicht zu Schaden. Als der Brand ausbrach, befand sich auch niemand an Bord eines der beiden Boote, hieß es. Angaben zur Brandursache waren am Abend durch die Polizei noch nicht zu erhalten.