Gerade gerückt – wie Biografien prominenter Frauen verzerrt werden

Warum müssen sich prominente Frauen in der Öffentlichkeit so viel gefallen lassen? Dieser Frage gehen Beate Hausbichler und Noura Mann im Buch "Gerade gerückt" nach.

Huren, Hexen, Hochstaplerinnen: Prominente Frauen müssen sich im Windkanal der Öffentlichkeit oft warm anziehen. Unerbittlich jagt der Boulevard in Ungnade gefallene Royals, verleumdet lebenslustige Starlets und wird zum Richter.

Der Klappentext von "Gerade gerückt“ sagt alles über den Inhalt des Buchs: "Berühmte Männer kommen mit allem durch. Frauen im Rampenlicht verzeihen wir – nichts.“ Portraits von unterschiedlichen weiblichen Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Zeitaltern werden liebend gerne zu Opfern gemacht. Eigenwillige Charaktere gelten häufig als schwierig. 28 reichlich andersartige Zeitgenossinnen wie Natascha Kampusch, Bettina Wulff, Marie Antoinette, Paris Hilton oder Meghan Markle werden speziell in der Klatsch-Presse von ihrer miesesten Seite dargestellt.

Es geht um die ungeschminkte Wahrheit

Doch warum ist das so? Weil das weibliche Geschlecht einem biederen Weltbild zu entsprechen hat, gefügig und durchschaubar? Trotz meist starker Charakterzüge ist es nicht immer leicht, konsequent und lebenslustig zu bleiben. Die Autorinnen allerdings begradigen die Unglücks-Ladys. Geben ihnen die Lebensfreude zurück und lassen sie gegen Schmutzkübel-Attacken bevorzugt der Boulevard-Presse angehen. Einfach dank der Darstellung zweier Journalistinnen von einer ungeschminkten Wahrheit. Opfer kommen kaum vor. Frauen sind vitale Menschen wie du und ich. Die beiden Autorinnen korrigieren in "Gerade gerückt" informativ und unterhaltsam so manchen Mythos um Frauenbiografien. Absolut lesenswert, nicht nur für Leserinnen!

"Gerade gerückt“, Beate Hausbichler/Noura Maan, Kremayr & Scheriau-Verlag, 220 Seiten (inklusive Illustrationen von Bla `Sveikauskaité).