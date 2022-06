Ammersee

vor 20 Min.

Beim Radweg Dießen-Raisting tut sich was

Plus Nach dem Bericht über die vergangenen zwei Jahre wird auf der Bürgerversammlung in Dießen wird noch nach dem seit Jahren ungelösten Radwegproblem gefragt. Und welche Wahlkampf-Ankündigungen sind schon umgesetzt?

Von Gerald Modlinger

Im gut gefüllten Saal des Wirtshauses am Kirchsteig in St. Georgen ist am Mittwochabend die Serie der fünf Bürgerversammlungen im Markt Dießen zu Ende gegangen. Dabei ging es nicht nur um gemeindliche Angelegenheiten der vergangenen beiden Jahre, sondern es gab auch ein paar handfeste Neuigkeiten. Auch Landrat Thomas Eichinger (CSU) nutzte auch die Gelegenheit, in der südöstlichen Ecke des Kreisgebiets zu erklären, was mit den jährlich gut sechs Millionen Euro Kreisumlage, die allein der Markt Dießen aufbringt, gemacht wird. Marian Cammerer, der CSU-Ortsvorsitzende, war es, der unter anderem zum Stand des seit vielen Jahren geplanten Radwegs von Dießen nach Raisting nachfragte.

