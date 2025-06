Büro der AfD in Weilheim mit rund 250 Aufklebern zugeklebt

An der Fensterfront des AfD-Büros in der Schützenstraße in Weilheim sowie im Durchgang zur Cordongasse wurde die von außen angebrachte Sichtschutzfolie teilweise abgelöst und heruntergerissen, informiert die Polizei Weilheim. Weiterhin wurden die Fenster mit rund 250 Aufklebern, jeweils etwa zehn mal fünf Zentimeter groß, nahezu vollständig zugeklebt. Die tat ereignete sich zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 18 Uhr. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weilheim unter 0881/6400 zu melden. (AZ)

