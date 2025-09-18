Burgschützen erinnern an den 100. Geburtstag von Andreas Hartinger

Kürzlich trafen sich die Mitglieder der Burgschützen St. Georgen, um anlässlich seines 100. Geburtstages an Andreas Hartinger zu erinnern, der 1951 nach dem Zweiten Weltkrieg den Verein wieder neu gegründet hatte und dessen Schützenmeister er bis 1957 war. Unter den zahlreichen Anwesenden konnte Schützenmeister Franz Oefele auch die Tochter von Andreas Hartinger, Anni Weingärtner, begrüßen; sein besonderer Gruß galt auch Ehrengauschützenmeisterin Andreas Schmelzer.

Seine herausragende Karriere führte Hartinger über verschiedene Ämter auf Gau-, Bezirks- und Landesebene bis an die Spitze des Deutschen Schützenbundes. Zudem war er ab 1977 Vertreter Europas im Verwaltungsrat des Weltverbandes UIT und ab 1981 Vizepräsident der Europäischen Schützenkonföderation. Aber auch in den höchsten Ämtern hat er nie seine Wurzeln vergessen - er ist immer ein Burgschütze geblieben, bis zu seinem Tod hat er regelmäßig Veranstaltungen seines Heimatvereins besucht, berichtet der Verein.

Zur Beerdigung von Andreas Hartinger kamen rund 1500 Menschen nach Dießen

Unterlegt mit einer Fotocollage (erstellt von Schriftführer Michael Moser) erläuterte Schützenmeister Oefele den Werdegang Hartingers als Schützenfunktionär: 1951 Schützenmeister der Burgschützen St. Georgen, 1964 Bayer. Landesschützenmeister, 1982 Deutscher Schützenpräsident. 1984 wurde er zum Ehrenmitglied der Burgschützen St. Georgen ernannt. Am 2. Januar 1994 verstarb Andreas Hartinger im Alter von 68 Jahren. Die große Wertschätzung, die er in Schützenkreisen auf allen Ebenen genoss, zeigte sich an der überwältigenden Anteilnahme an seiner Beisetzung auf dem Dießener Friedhof St. Johann, als ihm rund 1500 Trauergäste die letzte Ehre erwiesen. Sechs Mitglieder der Burgschützen trugen ihn zu Grabe.

Zum Gedenken an seinen 100. Geburtstag wurde am 12. September unter den Mitgliedern des Vereins eine „Andreas-Hartinger-Gedächtnisscheibe“ ausgeschossen. Gewinner der Scheibe wurde Sportleiter Hubert Schneider. (AZ)