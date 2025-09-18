Dießen/Utting Das Geheimnis um die Jugendstil-Künstlerin Gusty von Becker lüftet sich ein wenig

Kurz nach 1900 lebte die Malerin und Holzschneiderin Gusty von Becker-Melly in Dießen. Der Uttinger Ortschronist weiß inzwischen mehr über die Künstlerin.