Das Geheimnis um die Jugendstil-Künstlerin Gusty von Becker lüftet sich ein wenig

Wer weiß etwas über die Jugendstil-Künstlerin Gusty von Becker-Melly? Mit dieser Frage kam im Sommer der Holzschnitt-Sammler Holger Paul aus Oberschleißheim in unsere Redaktion. Inzwischen hat er einiges über Gusty von Becker-Melly erfahren. Viele Lebensdaten konnte ihm vor allem der Uttinger Ortschronist Claus Strobl liefern. Allerdings bleiben auch noch viele Fragen offen. Über von Becker-Mellys Leben nach dem Ersten Weltkrieg ist nach wie vor kaum etwas bekannt, umso mehr jedoch über ihre Herkunft. Sie entstammte einer illustren Wiener Familie, die in der k.u.k.-Zeit einige Prominenz genoss.
Dießen/Utting
