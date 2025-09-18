Icon Menü
Das Leben der Jugendstil-Künstlerin Gusty von Becker-Melly: Was der Uttinger Ortschronist recherchiert hat

Dießen/Utting

Das Geheimnis um die Jugendstil-Künstlerin Gusty von Becker lüftet sich ein wenig

Kurz nach 1900 lebte die Malerin und Holzschneiderin Gusty von Becker-Melly in Dießen. Der Uttinger Ortschronist weiß inzwischen mehr über die Künstlerin.
Von Gerald Modlinger
    Gusty von Becker war auch noch in den 1930er-Jahren künstlerisch tätig, wie diese Gouache aus dem Jahr 1935 zeigt. Sie war damals 58 Jahre alt.
    Gusty von Becker war auch noch in den 1930er-Jahren künstlerisch tätig, wie diese Gouache aus dem Jahr 1935 zeigt. Sie war damals 58 Jahre alt. Foto: Holger Paul

    Wer weiß etwas über die Jugendstil-Künstlerin Gusty von Becker-Melly? Mit dieser Frage kam im Sommer der Holzschnitt-Sammler Holger Paul aus Oberschleißheim in unsere Redaktion. Inzwischen hat er einiges über Gusty von Becker-Melly erfahren. Viele Lebensdaten konnte ihm vor allem der Uttinger Ortschronist Claus Strobl liefern. Allerdings bleiben auch noch viele Fragen offen. Über von Becker-Mellys Leben nach dem Ersten Weltkrieg ist nach wie vor kaum etwas bekannt, umso mehr jedoch über ihre Herkunft. Sie entstammte einer illustren Wiener Familie, die in der k.u.k.-Zeit einige Prominenz genoss.

