Das war noch nicht alles zum Wohnprojekt Waffenschmiedweg

Auch nach der einstündigen Aussprache über die Baueinstellung beim Wohnbauprojekt in einer Sondersitzung des Dießener Gemeinderats dürfte sich die politische Debatte darüber nicht erschöpft haben. Der Kauf dieser 17 Wohnungen von einem Unternehmen von Gemeinderat Florian Zarbo ist höchst umstritten. Auch jetzt wurde wieder thematisiert, ob es „ethisch“ vertretbar ist, dass ein ehrenamtlicher Gemeinderat mit der Gemeinde ein Geschäft macht, das für die Kommune die größte Einzelinvestition in der Wahlperiode ist. Und auch nachdem die Wohngebäude weitgehend fertiggestellt sind, fragen sich Zweifler, ob der Preis - 7,4 Millionen Euro - angemessen ist.
