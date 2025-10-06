"Himmelwärts" - über das Leben der Seligen Mechtild von Dießen

Heuer jährt sich der Geburtstag der Seligen Gräfin Mechtildis von Dießen zum 900. Mal. Und weil ihr heiligmäßiges Leben so wie das ihrer Familie, der Andechs-Meranier, in der Marktgemeinde noch immer allzeit gegenwärtig ist, hat sich Pfarrer Kirchensteiner im Jubeljahr der „Brotmutter vom Ammersee“ etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Er hat ein Theaterstück mit Stationen aus dem Leben der Seligen Mechtild von Dießen geschrieben. „Himmelwärts“ heißt das Stück, das im November in der Winterkirche St. Stephan zur Aufführung kommen wird.

Geboren wurde Mechtild um das Jahr 1125 auf der Sconenburg in Dießen als Tochter des Grafen Berthold II. und seiner Frau Sophie. Mit fünf Jahren kam sie in das Frauenstift St. Stephan und verbrachte ihre Schulzeit dort im Kloster der Augustiner-Kanonissinnen, wo sie neben Lesen und Schreiben auch viel über die Krankenpflege lernte.

Bei ihrem Eintritt ins Kloster vermachte ihr ihr Vater einen Getreideacker, mit dessen Ertrag sie für die Armen sorgte und mit dem übrigen Mehl dafür sorgte, dass alle Gläubigen zu Sonn- und Festtagen die Kommunion empfangen konnten. Das brachte ihr den Beinamen „Brotmutter vom Ammersee“ ein.

Die Gebeine der Seligen Mechtildis ruhen seit 1739 im Dießener Marienmünster

Am 31. Mai 1160 starb Mechtild, ihre Gebeine ruhen seit 1739 in einem gläsernen Schrein im Marienmünster in Dießen. An ihrem Todestag wird Mechild mit einer Prozession und einem Festgottesdienst sowie der Segnung von Mechtildisbroten gedacht.

Heuer will Pfarrer Josef Kirchensteiner der Brotmutter vom Ammersee noch auf eine weitere besondere Weise gedenken und hat, wie er im Rahmen einer Pressekonferenz berichtet, in der Coronazeit begonnen, ein Theaterstück über einige Stationen im Leben der Seligen Mechtild von Diessen geschrieben. „Während der Coronapandemie hatte ich viel Zeit, mir über das Stück Gedanken zu machen“, sagt Kirchensteiner, der seinem Stück unter anderem eine Schrift von Paul Bayerschmidt zugrunde legt, das zum 850. Todestag der Ortsheiligen erschienen war. „Die wichtigsten Stationen und Ereignisse im Leben von Mechtildis aber lasse ich durch den Zisterziensermönch Engelhard von Langheim in einer zeitgemäßen Sprache erzählen“, verrät Kirchensteiner. Natürlich gebe es auch ein paar persönliche Ausschmückungen, diese seien aber dem Gesamtbild der Persönlichkeit der Seligen Mechtildis dienlich und in keiner Weise abträglich.

Ein Theaterstück zu schreiben, ist die eine Sache, es auf die Bühne zu bringen eine andere. 45 Pfarrangehörige hat Pfarrer Kirchensteiner von seiner Idee begeistern können, die sich derzeit unter der Regie von Margit Wegele aus Obermühlhausen auf die Aufführungen im November vorbereiten. Margit Wegele ist vermutlich vielen unter anderem bekannt als Mitglied der Laienspielgruppe „Quellgeister Dettenschwang“. Vier Wochen Bedenkzeit habe sie sich selbst gegeben, als die Bitte an sie herangetragen worden sei, die Regie im Theaterstück „Himmelwärts“ zu übernehmen. „Ich habe das Stück regelrecht zerpflückt, bevor ich zugesagt habe“, erinnert sie sich an diese Zeit Anfang 2025 zurück.

Auch Pfarrer Josef Kirchensteiner wirkt in seinem Theaterstück mit

Jetzt wird also geprobt, gebaut und geschneidert. Für die musikalische Gestaltung des Stücks sorgt Agata Lichtscheidel, um das Bühnenbild und die Umbauten kümmern sich Margit Wegele, Irmgard Berghofer und Wolfgang Linke, Licht, Ton und Technik haben Johannes Dankel und Michael Simbürger im Blick und in der Maske sind Sabine Bernhard und Kathrin Stork am Werk. Der Kostüme der Darstellerinnen und Darsteller nimmt sich die Kostümbildnerin Christel Gebhardt an.

Die Hauptrolle der Seligen Mechtildis von Dießen ist dreigeteilt: Lena Bernhard verkörpert die fünf- bis siebenjährige Mechtild, Sabine Bernhard übernimmt die Rolle der 14- bis 19-jährigen Mechtild und Renate Heggmaier die der erwachsenen Mechtild. Pfarrer Josef Kirchensteiner schlüpft selbst in die Rolle des Zisterziensermöchs Engelhard von Langheim und Volker Bippus in die des Kaisers Friedrich Barbarossa.

Gespielt wird in der Winterkirche St. Stephan am Freitag, 14. und Samstag, 15. November, ab 19 Uhr, am Sonntag, 16. November, ab 16 Uhr sowie am Freitag, 21. und Samstag, 22. November, jeweils ab 19 Uhr und noch einmal am Sonntag, 23. November, ab 16 Uhr. Kartenreservierungen sind ab sofort möglich unter der Telefonnummer 08807/948940 im Pfarrbüro in Dießen (Öffnungszeiten: Dienstag 12 bis 15 Uhr, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 9 bis 12 Uhr).