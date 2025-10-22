Der frühere Schondorfer Bürgermeister und die "Schondorfer Geschichte(n)"

Der frühere Schondorfer Bürgermeister Peter Wittmaack hat im Laufe seiner Bürgermeister-Dienstzeit viele Schondorferinnen und Schondorfer kennengelernt. In etlichen Gesprächen mit ihnen, unter anderem bei seinen Besuchen zu Geburtstags-Jubiläen, blieben Gespräche über Geschichten aus Schondorf nicht aus. Diese Geschichten hat der ehemalige Kriminalhauptkommissar jetzt in einem Buch zusammengetragen, das den Titel „Schondorfer Geschichte(n)“ trägt.

Im Schondorfer Studio Rose stellt Peter Wittmaack dieses Buch jetzt der Öffentlichkeit vor. Es sind Geschichten, die sich Wittmaack nach seiner Pensionierung noch einmal erzählen ließ: über die Jugend und das Leben in Schondorf. Andere erzählen von der Vertreibung aus ihrer alten Heimat nach dem 2. Weltkrieg und dem Neuanfang in Schondorf und ihr anschließendes Leben in der neuen Heimat.

Erster Interviewpartner für die „Schondorfer Geschichte(n)“ war der frühere zweite Bürgermeister Willi Wagner

Daraus ist ein Buch mit zwölf Geschichten entstanden, das am Samstag, 25. Oktober, ab 19 Uhr im Studio Rose in Schondorf der Öffentlichkeit vorgestellt wird. „Angefangen hat es mit meinem damaligen Zweiten Bürgermeister, Willi Wagner“, erinnert sich Wittmaack, der zuvor sein eigenes Leben aufgeschrieben hatte. „Ich merkte dabei, wie viel Spaß mir das Aufschreiben von Erinnerungen macht.“

Zweieinhalb Stunden etwa dauerte das erste Interview mit dem heuer verstorbenen Willi Wagner. Daraus dann eine Geschichte zu schreiben, sei gar nicht so einfach gewesen. „Ich merkte schnell, dass der für Willi Wagner so typische Duktus in irgendeiner Form auch in der Geschichte wiederzufinden sein muss. Ein bisschen Willi Wagner musste einfach bleiben.“ Es folgten Interviews mit anderen Menschen, wie der früheren Gemeinderätin Marlene Orban, die als Flüchtlingskind nach Schondorf gekommen war, Menschen, die in Schondorf ihr Leben verbracht haben.

Weitere Schondorfer Geschichten hat Peter Wittmaack schon griffbereit

Und damit schon von außen klar wird, dass Schondorf, seine Menschen, seine Geschichte und seine Geschichten Inhalt des im BoD-Verlag erschienenen Buches sind, hat natürlich auch der Bucheinband eine ganz enge Verbindung zu Schondorf. Das Buchcover zeigt die St.-Anna-Kirche in Oberschondorf, gemalt von der Schondorfer Malerin Ute Wild. Die Rückseite, ebenfalls gestaltet von Ute Wild, zeigt die beiden Seehütten vor der Schondorfer Seeanlage, die immer wieder beliebtes Fotomotiv bei Einheimischen wie Gästen sind.

Übrigens: Es könnte durchaus sein, dass auf dieses Buch „Schondorfer Geschichte(n)“ ein weiteres folgt: Denn weitere Interviews mit „Leuten, die einfach interessant sind“, hat Peter Wittmaack schon griffbereit.

Das Buch „Schondorfer Geschichte(n)“ ist in der Schondorfer Buchhandlung Timbooktu erhältlich.