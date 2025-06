Der Heimatverein Dießen feiert sein Jubiläum im Taubenturm und mit einem Seefest

Vor gut einem Jahr wurden bei einem Workshop die ersten Ideen formuliert, wie das Jubiläum anlässlich der Gründung des Heimatvereins Dießen vor 100 Jahren gefeiert werden könnte. Das Konzept für die Ausstellung „10 X 10 – Zurück und vor“ hat längst konkrete Formen angenommen. Die Besucher der Jubiläumsausstellung ab Freitag, 11. Juli, bekommen im Taubenturm eine Ahnung vom Heimatverein in den Jahren 1925 bis 1975. Hierzu wurde nach Stücken gefahndet, die mittlerweile im Landsberg im Museumsdepot ihren Platz haben und für die Ausstellung in den vereinseigenen Taubenturm zurückkehren.

Weiter geht es gedanklich und visuell mit der Zeit ab der Neuausrichtung des Heimatvereins ab Mitte der 1970er Jahre: Kunst, Kultur, Natur auch zu zeigen, zu vermitteln und zu fördern, aktuell und vorwärts gewandt, anstatt nur zu sammeln und zu bewahren. Die damaligen Aktiven wurden in einem Videoprojekt an einem bitterkalten Wintertag im Taubenturm nach ihren Erinnerungen und Eindrücken befragt.

Im Durchgang des Taubenturms in Dießen steht ein Klangschrank

Überrascht darf man außerdem sein, wer (oder wessen Geist) sich auf dem Dachboden aufhält. Unten, im Durchgang des Taubenturms, wird ein Klangschrank aufgebaut, ein Projekt von Annette Rießner, die sich auf die Suche macht nach gewöhnlichen und außergewöhnlichen Klangschnipseln aus der Marktgemeinde. Nach Einbruch der Dunkelheit naht die Stunde der Dießener Lichtkünstlerin Vanessa Hafenbrädl. Sie beleuchtet mit ihrer Installation „Dyad“ über Tauben das ambivalente Verhältnis zwischen Nutzen und Abwertung.

Der rote Faden der Ausstellung ist der Heimatverein selbst, greifbar als Alphabet: Von A bis Z geht es in Schlagworten und Texten durch den Turm. Auch das Z wie Zinnfischchen wird bei der Zinngießerei Babette Schweizer neu aufgelegt. Diese wurden schon einmal gegen eine Spende verkauft. Der Heimatverein hofft, durch die Abgabe des Förderfisches noch ein wenig Geld für die Unkosten hereinbringen zu können, die so ein Jubiläum mit sich bringt. Ohne die bisherigen Geldgeber und Spender wäre die Veranstaltung nicht möglich, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Fest mit Musikern aus der Region in den Seeanlagen Dießen

Neben der Ausstellung ist auch ein Fest in den Seeanlagen geplant. Am Samstag, 12. Juli, gibt es ab 13 Uhr, ein großes Programm mit Musikern aus der Region, hiesigen Kunst- und Kulturschaffenden, vereinsübergreifend, unter anderem von der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst. Dabei ist das Trio Nautico – immer wieder abgelöst durch künstlerische Beiträge von Katalin Fischer (Theaterreferat Heimatverein) und Annette Rießner (Referat Musik Heimatverein). Abends treten Ceci auf, im Anschluss die FEH-Band. Oansno sorgen mit Hip-Hop-gekreuztem Reggae, Dreigesang und Balkanmusik dafür, dass nachgedacht werden kann, was den Begriff Heimat tatsächlich ausmacht.

Es gibt ein Kinderprogramm mit Zauberer beim Sommerfest des Heimatvereins. Der Nachwuchs kann an der Kinder-Klang-Skulptur weiterbauen. Hierzu sollen Besuchende einfach Gegenstände mitbringen, die klanglich vielversprechend sind, Werkzeuge gibt es vor Ort. Die Ausstellung im Taubenturm (Vernissage Freitag, 11. Juli, 19.30 Uhr), mit Video-Installation an beiden Festtagen (11. und 12. Juli, ab etwa 22 Uhr), ist Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr geöffnet, und zwar bis einschließlich 3. August). Alle Informationen zum Heimatverein gibt es online unter www.heimatverein-diessen.de/seefest. (AZ)