Roman Gerber eröffnet mit dem Trio Adorno die Tutzinger Brahmstage

Erstmals ein großes Chorkonzert mit Chören aus Pöcking und Ottobrunn, ein Familienkonzert, zwei Kammerkonzerte sowie nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr erneut ein Salonkonzert im Restaurant Theodor. Bei den weit über die Region Starnberger See und Ammersee bekannten Tutzinger Brahmstagen stehen in diesem Jahr in Kooperation mit den KunstRäumen am See von Sonntag, 12. bis Sonntag, 26. Oktober wieder fünf besondere Konzerte auf dem Programm.

Eine der Spielstätten des disjährigen klassischen Festivals ist traditionell das Tutzinger Schloss, Sitz der Evangelischen Akademie, mit seinem einmaligen Ambiente und der romantischen Parkanlage am Ufer des Starnberger Sees. Johannes Brahms verbrachte 1873 einen Sommer in Tutzing. Sein Aufenthalt in der romantischen Voralpenregion, direkt am Starnberger See, inspirierte ihn zum Komponieren bedeutender Stücke.

Zur Eröffnung des Konzertreigens der diesjährigen Tutzinger Brahmstage kehrt der weltweit auf den Bühnen spielende Tutzinger Klarinettist Roman Gerber in seine Heimat zurück und spielt am Sonntag, 12. Oktober zusammen mit dem renommierten Trio Adorno unter dem vielversprechenden Titel „Willkommen und Abschied“ in der Evangelischen Akademie Stücke von Brahms, Schostakowitsch und Rabl. Nach dem Klaviertrio von Dimitrij Schostakowitsch, der 2025 wegen seines Todesjahrs 1975 als Jubilar gefeiert wird, erklingt unter anderem das großartige Klarinetten-Trio von Brahms. Das abschließende Klarinettenquartett von Walter Rabl ist eine absolute Rarität!

Salonkonzert mit Drei-Gang-Menü-Begleitung in Tutzing

Auf ein Salonkonzert mit Drei-Gang-Menü-Begleitung im Tutzinger Restaurant Theodor können sich Klassikfans am Donnerstag, 16. Oktober freuen. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr nahm der Freundeskreis dieses Format wieder ins Programm. Diesmal erforscht vor, zwischen und nach den Menü-Gängen das Trio Wellcaru die raffinierte Verschmelzung ungarischer und klassischer Musik unter anderem von Komponisten wie Brahms. Es spielen die beiden Geschwister Matthias und Maria Well aus der legendären Musikerfamilie Well an Violine und Cello, begleitet von Vladimir Cojocaru am Akkordeon.

Unter dem Titel „Brahms und die Jubilare“ gibt das berühmte Auner Quartett am Sonntag, 19. Oktober in der Evangelischen Akademie Tutzing einen ganz besonderen Streichquartett-Abend mit Werken der großen Komponisten-Jubilare dieses Jahres: von Johann Strauß – 200. Geburtstag – und Maurice Ravel – 150. Geburtstag. Darüber hinaus werden „Brennende Liebe“ von Josef Strauß und das Streichquartett c-Moll von Brahms erklingen.

Streichquartett-Abend mit Werken der großen Komponisten-Jubilare Johann Strauß und Maurice Ravel

Bereits zum dritten Mal wollen die Brahmstage mit ihrer Reihe „Mit Johannes an der Brahms“ auch das ganz junge Publikum ansprechen und vor allem Kinder für die klassische Musik begeistern. Unter der Leitung und Moderation der Bratschistin Pamela Kremer und Mitwirkung eines Kammermusikensembles steht am Samstag, 25. Oktober im Roncallihaus erneut ein Familienkonzert auf dem Programm. Dann begeben sich Musiker und Publikum auf „die Suche nach den drei großen B der Musik“. Achtung, Kinder können Sitzkissen mitbringen, um ganz vorne mit dabei zu sein.

Dramatisch geht es ins Finale der Tutzinger Brahmstage mit einem großen Chorkonzert am Sonntag, 26. Oktober in der St. Josephkirche in Tutzing unter der Leitung des Pöckinger Dirigenten Norbert Groh. Zu Gehör kommen dort das „Schicksalslied“ von Brahms und das „Stabat Mater“ von Dvorák. Beide Werke verbindet das Thema des menschlichen Leidens und der Trauer, aber auch die Suche nach Trost und spiritueller Hoffnung.

Es singen die Chorgemeinschaft Pöcking und der Ars Musica Chor aus Ottobrunn, begleitet vom Stringendo Kammerorchester unter der Konzertmeisterin Esther Schöpf sowie Virginia Ferentschik (Sopran), Astrid Lychou (Alt), Moon Yung Oh (Tenor) und Korbinian Schlag (Bass).

Die Tutzinger Brahmstage gelten als Perle unter den deutschen Klassikfestivals

Veranstalter der Tutzinger Brahmstage ist der gleichnamige in Tutzing ansässige Freundeskreis in Kooperation mit den KunstRäumen am See von Kulturgestalterin Elisabeth Carr. Der Konzertzyklus am Starnberger See gilt als Perle unter den deutschen Klassikfestivals und zieht jedes Jahr im Herbst Fans aus nah und fern an. Der Freundeskreis Tutzinger Brahmstage zählt aktuell rund 160 Mitglieder.

Weitere Informationen, Programm und Ticketpreise zu den Tutzinger Brahmstagen 2025 gibt es unter www.tutzinger-brahmstage.de. (AZ)