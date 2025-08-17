Der MTV Dießen hat für seine Gaststätte einen neuen Pächter

Die Verträge sind unterschrieben, das „Locanda al Lago“ ist Geschichte. Jetzt heißt die MTV-Vereinsgaststätte in der Jahnstraße 9 am Dießener Sportplatz „Pizzeria Da Inda am Campo Sportivo“. Das weist schon im Namen auf die indisch-italienische Zukunft hin. Der gebürtige Inder Ajitpal Singh Minhas (50), der bislang im Bahnhof einen Pizza-Lieferdienst betrieb, und seit 25 Jahren in Dießen lebt, will das seit Anfang Mai geschlossene Lokal weiter als Pizzeria betreiben und hier seinen Lieferdienst einrichten. In Minhas Räumlichkeiten im Bahnhof entsteht gerade ein indisches Restaurant.

Der MTV-Vorsitzende Volker Bippus und sein Stellvertreter Christian „Halle“ Winterer haben den neuen Kontrakt nach dem Abgang des Vor-Pächter-Betriebs, der „Passanannte GmbH“ (sie hatte ursprünglich noch einen Vertrag bis Ende des Jahres), ausgehandelt und alle Schäden, inklusive Wasserschaden, beheben lassen. Noch vor dem Ende der Sommerferien, also Anfang September, soll es losgehen. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Sportler wieder eine Heimat haben“, sagt Bippus.