Windkraft: Wie der Uttinger Gemeinderat seine Haltung bekräftigt

Mit ihrem Antrag für einen Grundsatzbeschluss im Hinblick auf Windkraft hat die GAL in Utting eine eindeutige Positionierung des Gemeinderats zugunsten der Bürgerschaft, der Gemeinde sowie der Grundstückseigentümer erreicht. Trotz übereinstimmender Ansichten wurde aber im Gremium heftig diskutiert. Die Gemeinde Utting selbst besitzt keine Flächen im Windkraft-Vorranggebiet mehr, seitdem dieses angepasst wurde. Jedoch haben zahlreiche Uttinger Bürgerinnen und Bürger, mit denen sich die Gemeinde bereits im Dezember 2024 an einen Tisch gesetzt hat, Grundstücke in diesem Vorranggebiet. Ziel der Gemeinde, die die Zügel bei der Windkraftentwicklung in der Hand behalten will, ist ein Flächenpooling dieser privaten Flächen auf Uttinger Flur. Dafür wurde von der Windkümmerin und einer Anwaltskanzlei ein Entwurf erarbeitet, der den Grundstückseigentümern in Kürze vorgestellt werden soll. Auch mit den Bayerischen Staatsforsten und der Nachbargemeinde Dießen, die ebenfalls Flächen im Vorranggebiet haben, wird reger Austausch betrieben.

SPD-Gemeinderat kritisiert GAL-Antrag als „Symbolpolitik“

Als Ziel wurde deutlich, dass die Gemeinde die Entwicklung aktiv gestalten will. Die Bemühungen gehen der GAL jedoch nicht weit genug, wie ein Antrag für einen Grundsatzbeschluss Windkraft zeigte. Damit wolle man die Ziele der Gemeinde klarstellen und ein Signal setzen, dass die Gemeinde die Windkraftentwicklung in der Hand behalten wolle, so Antragsteller Patrick Schneider (GAL). Letztlich erfolgte der Beschluss einstimmig, jedoch wurde zuvor lebhaft diskutiert. Die Verwaltung hatte eine lange Liste an Maßnahmen aufgestellt, um zu belegen, dass die Gemeinde nicht untätig war. Florian Hansch (SPD) unterstellte der GAL ein Wahlkampfmanöver: „Das ist Symbolpolitik ein Jahr vor der Wahl, das bringt Utting an der Stelle gar nichts.“ Simon Hafner (CSU) zeigte Zielkonflikte auf, beispielsweise zwischen möglichst hohen Einnahmen durch die Windkraft und dem Naturschutz. Letztlich gelang es Lisa Vogt (GAL), die Gemeinderatsmitglieder hinter dem Antrag zu vereinen. Sie wies darauf hin, dass die Gemeinde bisher keine konkrete Entscheidung für Bürgerbeteiligung getroffen habe. Es sei lediglich darüber gesprochen worden.

Die Gemeinde und die Bürger sollen möglichst viel vom Ertrag der Windkraft haben

Mit dem Beschluss hat sich der Gemeinderat nun verpflichtet, Grundstückseigentümer, Bürger und Gemeinde am wirtschaftlichen Ertrag so umfassend wie möglich zu beteiligen. Zudem wurde als Ziel festgelegt, möglichst viele Windräder wirtschaftlich zu errichten, ohne dabei die Belange des Umwelt- und Naturschutzes sowie der Bürgerschaft zu beeinträchtigen. Regionale Wertschöpfung wurde als Kernziel niedergeschrieben.