Der Uttinger Wochenmarkt findet wieder am Samstag statt

Nach einigen Veränderungen in der Zusammensetzung der Marktbestücker findet der Uttinger Wochenmarkt ab sofort wieder am Samstag statt. Dann, so ist aus den Reihen des Wochenmarkts zu hören, wird auch Brot-Bernd wieder vor dem Alten Feuerwehrhaus in Utting zu finden sein.

Zur Probe, so berichtet Anneliese Weber, die vor allem mit ihren zahlreichen Tomatensorten auf dem Wochenmarkt zu finden ist, können Kundinnen und Kunden dann an einem neuen Käsestand ein ganzes Käsesortiment aus dem Allgäu und dem Vorarlberg einkaufen.

Tomaten, Brot, Essig, Öle, Wein, Käse und Kuchen - das Angebot auf dem Uttinger Wochenmarkt ist vielfältig

Zu Beginn der neuen Marktsaison - der Uttinger Wochenmarkt vor dem Alten Feuerwehrhaus pausiert in den Wintermonaten - war der Markt von Samstagvormittag auf Freitagnachmittag verlegt worden. Hauptgrund war, dass der Gemüsestand aus St. Ottilien am Samstag nicht hätte aufgebaut werden können. Mittlerweile aber gibt es diesen Stand nicht mehr und auch die Ziegenbande aus Rieden ist auf dem Markt nicht mehr vertreten.

So haben die anderen Standbetreiber um Organisatorin Ute Jesina (sie verkauft Kuchen und feiert in der vergangenen Woche ihr 20-jähriges Jubiläum) beschlossen, wieder zum gewohnten Markttag, dem Samstag zurückzukehren.

Geöffnet ist der Uttinger Wochenmarkt also ab kommendem Samstag, 26. Juli, wieder samstags vormittags von 9 bis 12.30 Uhr.