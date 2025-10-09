ADK-Sonderausstellung: Von der Sage vom Schatzberg inspiriert

Am Samstag, 11. Oktober, eröffnet die Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst im Pavillon am See ihre Herbst-Sonderausstellung zum Thema „Schatzberg“. Sie ist die dritte Sonderausstellung, die sich mit einem lokalen Thema beschäftigt und Bezüge zwischen den Diessener Werkstätten und Ateliers und der Gemeinde Diessen herstellt, in der alle Mitglieder der ADK leben und arbeiten.

„Die aktuelle Sonderausstellung zeigt Arbeiten der ADK-Mitglieder, die durch den Schatzberg als höchste, bewaldete Erhebung um Diessen und die Sage vom Schatzberg inspiriert wurden“, erläutert Wolfgang Lösche, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst. Die Gegend um den Schatzberg sei ein beliebtes Ziel für Wanderungen und Spaziergänge, die Schatzberg-Alm eine legendäre Einkehr.

Ein verborgener Schatz wird von einem drachenähnlichen, wilden Hund bewacht

Ein besonderer Ort, der noch dazu mit einer Sage verbunden ist, wie Lösche weiß. In verkürzter Form besagt sie folgendes: In einer Höhle im Berg ist ein Schatz in einer Kiste verborgen, der von einem drachenähnlichen, wilden Hund bewacht wird. Drei Jungfrauen lebten zu jener Zeit in einer Burg an dieser Stelle. Auf einer von ihnen lag ein Bann, der nur gebrochen werden konnte, wenn es einem tapferen Jüngling gelang, den Schatz an sich zu nehmen. Bis heute liegt der Schatz noch dort, da es keinem gelang den wilden Hund zu überlisten.

Waldkäuze aus Keramik und eine schwarze Holzmaske sind im ADK-Pavillon in Dießen zu sehen

Im übertragenen Sinn ist nun der Pavillon der ADK zur Schatzkiste geworden, in der man die neuesten Werke der Dießener Ateliers bestaunen kann. Die Ausstellung zeigt Fotos und Bilder vom Schatzberg, Waldszenen und Tiere der beiden Zinngießereien Schweizer, Waldkäuze aus Keramik, Gefäße, die an Pflanzen und Bäume erinnern, eine schwarze Holzmaske als Anspielung auf eine der Jungfrauen, einen Hund mit dem Schlüssel zur Schatzkiste im Maul, Schmuck und einige Fotos von der Schatzberg-Alm aus vergangenen Zeiten. In der Ausstellung findet man auch den Text zur Schatzberg-Sage, wie ihn der Dießener Heimatforscher Bruno Schweizer in seinem Buch „Volkssagen aus dem Ammersee-Gebiet“ 1950 veröffentlicht hat.

Die Ausstellung im Pavillon am See zeigt anschaulich, wie sich die Landschaft, Natur und Gegend um Dießen im Schaffen der Künstler und Kunsthandwerker immer wieder niederschlägt und sich inspirierend auf ihre Arbeiten auswirken kann.

Zur Ausstellungseröffnung am Samstag, 11. Oktober, um 15 Uhr lädt die Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst in den Pavillon am See ein. Die Sonderausstellung läuft bis 8. November. Geöffnet ist der Pavillon im Oktober täglich von 12 bis 18 Uhr, im November Freitag, Samstag, Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. (AZ)