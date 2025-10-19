Die Besucher haben bei der Dießener Musiknacht die Qual der Wahl

Für die Musik-Begeisterten aus Dießen war der Samstagabend zwischen 20.15 Uhr bis Mitternacht eine wahre Tour der Force. Gegen den Kauf eines Armbändchens konnte man bei der zwölften Ausgabe der „Musik-Nacht Diessen“ so viele Bands, Duos und Solo-Künstler wie nie zuvor genießen: 20 Acts in ebenso vielen Locations.

Die Anzahl gegenüber den Veranstaltungen der Vorjahre hatte sich deshalb vervielfacht, weil kaum frühere Betreiber abgesprungen sind, dafür etliche neue dazu stießen: die Kreativ-Werkstatt „Märchenzimmer“, die orthopädische Praxis „Osmium“, der Damenmodeladen „Prinz Ludwig No. 6“, das frisch gegründete Keramik-Atelier „Aska“, der Fahrradladen „Bavarian Finest E-Bikes“ sowie die Postagentur „Sendbar“.

Wer möglichst viele Musiker hören möchte, muss einen straffen Zeitplan im Vorfeld ausknobeln. Wobei Neugierige Glück durch den Umstand haben, dass sich das Geschehen in einem begrenzten Radius von Mühlstraße, Bahnhofstraße, Herrenstraße und Lachener Straße abspielt. Lediglich die Biker-Kneipe „Devil’s Shot’s Club“ befindet sich in der Fritz-Winter-Straße, hat dafür aber den Ausnahme-Einlass zwischen 22 und 2 Uhr.

Feurige Latino-Klänge im „Märchenzimmer“

Der persönliche Parcours beginnt im „Atelier Inge Frank“ in der Herrenstraße. Dort auf einem Barhocker hat es sich der 28-jährige Landsberger Felix Kohlscheen gemütlich gemacht, umgeben von diversen Gitarren und modernster Technologie wie einer „Loop Station“, die es ihm ermöglicht, sich selbst musikalisch zu begleiten. Kohlscheens Repertoire ist atemberaubend – waghalsiger Flamenco trifft auf HipHop trifft auf schlauen deutschsprachigen Poetry-Slam.

Der Rapper Toff paart Hip-Hop mit ureigenem Soundbild. Foto: Christian Rudnik

Nächste Station ist das Geschäft der Möbeldesignerin Claudia Rinneberg, wo sich die Bayerische Balkan-Techno-Truppe Oansno die Ehre gibt, ausgelassene Laune inklusive. Im Anschluss macht man bergabwärts einen Schlenker nach rechts, wo der „Jugendtreff“ und die „Freie Kunstanstalt“ auf die Gäste warten. Ersterer bietet mit „Toff“ aus Landsberg den wohl angesagtesten Rap-Act der Stadt. Der 30-Jährige paart Hip-Hop mit ureigenem Soundbild. Zweitere haben die Whereabouts auf dem Programm-Zettel. Die Freiburger liefern harten Tobak zwischen Grunge, Psych, Blues, Garage- und Punkrock.

Zurück im Ortskern, Besuch im „Märchenzimmer“. Dort wartet der argentinische Sänger und Gitarrist Marcelo Iraci auf, mit jeder Menge feuriger und auch mal wehmütiger Latino-Klänge im Gepäck. Ausgeträumt hat es sich im „Craft Bräu“, wo beinharter Hip-Hop aus der Konserve läuft, dazu rappt die „Microphone Mafia“ auf Kölsch. Mundart einer ganz anderen Herkunft wird im „Del Sur“ bevorzugt: Das Quintett Glump, der Name sagt es bereits, ist fest im Bayerischen verankert. Bajuwarischer Polka mit Tuba, Trompete, Posaune, Gitarre und Handtrommel.

Die „Microphone Mafia" im Craft Bräu. Foto: Christian Rudnik

Jetzt geht es ab in den „Weibsbilder“-Shop. Wenn Mario Arba im Zentrum des Geschehens auf einem Stuhl steht und voller Inbrunst italienische Gassenhauer schmettert, ist der Freizeit-Celentano der Größte. Das bevorzugt weibliche Publikum tanzt selig, Mario bringt einen Hauch von „Bella Italia“ in die graue Dießener Herbstnacht. Und weiter ins „Unterbräu“ zum „Scotty Bullock Trio“. Auch hier wird heftig getanzt, wenngleich zu Rockabilly- und Classic-Rock'n'Roll-Klängen.

Tausende Besucher kommen zur Musiknacht in Dießen

Das Restaurant „Essen‘s Art“ genau gegenüber hat das Duo Floque & Roque im Angebot: Zwei Stimmen, zwei Akustik-Gitarren. Und jede Menge Leidenschaft bei Covers etwa von Oasis oder Coldplay. Ein paar Schritte weiter im „Bavarian Finest E-Bikes“ geht es mit dem Duo Sky besinnlich zu. E-Bass und -Piano plus weibliches und männliches Sangesorgan reichen vollkommen für „beseelte“ Musik. Ein Mix aus Nachgespieltem und Selbstgeschriebenem, Deutsch und Englisch.

In der Buchhandlung „CoLibri“ ist der Geschäftsmitarbeiter Anton Gruber samt dreier Freunde als Sänger und Harmonika-Spieler am Start. Charmante Ansagen begleiten den Stilmix aus Folk, Blues und Pop. In der „Sendbar“, also der Postfiliale am Bahnhof, und im „Ludwig“, der Kneipe im „Blauen Haus“, sind zwei Discjockeys am Start: DJ Babek eher mit einem Black-Music-Programm, während Lecker Xave auf Techno und Electronica setzt. Zwischendrin kann man noch einen Stopp im „Sup Repair“ einlegen, beim amerikanischen Folk- und Blues-Songwriter Boom Chuck Holler.

Die „Whereabouts" boten Grunge, Psych, Blues, Garage- und Punkrock. Foto: Christian Rudnik

Wir nähern uns der Zielgeraden. Die hat es in sich: Im „Pop-Up-Store“ gibt es das Duo The Two Middlefield Six. Das wartet mit Country und Folk ganz in der Tradition von Hank Williams und Pete Seeger auf. Nebenan ist ebenfalls ein wunderbares Duo: Meister-Gitarrist Sean, der an George Benson erinnert. Plus die Augsburgerin Maggie Jane, deren weiche, warme, auch mal verruchte Stimme an Sade oder Anita Baker erinnert.

Unsere Impressionen von der zwölften Dießener Musiknacht Icon Galerie 67 Bilder 20 Acts unterschiedlichster Stilrichtungen musizieren vier Stunden lang für das begeisterte Publikum.

Jetzt aber zurück in die Herrenstraße. In der „Krautcuisine“ leiten Treibauf mit Balkan-Disco, irischen Jigs und Reels sowie Punk á la The Pogues die Party-Ekstatiker zu einer Polonaise an. Kontrastprogramm im „Osmium“, mit dem grandiosen „Markus Minarik Trio“. Das ist Jazz der absoluten Extraklasse mit Rudi Schiessl am Kontrabass, Rick Hollander am Schlagzeuger und dem Mastermind am E-Piano, gesegnet mit einer Gäsehaut erzeugenden Stimme.

Wer noch fit ist, den treibt die Nacht rauf zu den Bikern. Dort spielt das Metal-Sextett Evil Lions und presst einem die letzten Schweißtropfen aus dem geschunden-glücklichen Körper. Tausende berauschte Besucher werden diese „Lange Nacht“ lange nicht vergessen.